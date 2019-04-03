Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23
Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.
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с чего всё началось
Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5,6 января и 23 февраля, в мае у россиян получатся настоящие весенние каникулы.Аргументы и Факты05:37
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Космос
Индия собирается запустить лунную миссию
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Комплекс по борьбе с дронами «Валдай» впервые испытают на учениях РВСН
Российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Валдай» впервые будет задействован на учениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области.
Обновлено в 04:49
Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры
Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
Обновлено в 03:34
Политика
В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:41
Интернет
WhatsApp внедряет запрет на добавление пользователя в группы
Новое обновление в мессенджер WhatsApp позволит пользователям самостоятельно контролировать добавление в группы.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика
Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.
Обновлено в 04:41
Политика
История бренда Mercedes-Benz в России
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории бренда в России.
Обновлено в 06:28
Политика
Голикова обсудит с Госдумой реализацию четырех ключевых нацпроектов
Госдума в среду, 3 апреля, обсудит с вице-премьером Татьяной Голиковой основные подходы к реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».
Обновлено в 02:43
Политика
Кремль похвалил Mercedes-Benz после ухода Ford из России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает позитивным фактором стремление иностранных компаний, в том числе Mercedes-Benz, занять освободившиеся места после ухода конкурентов на российском рынке.
Обновлено в 06:11
Спорт
Не представляет жизнь без купальника: пловчихе Ефимовой исполнилось 27
View this post on Instagram Beach day A post shared by Yuliya Efimova (@ pryanya93) on Jan 27, 2019 at 7:38pm PST В 2008 году Всероссийская федерация плавания признала Юлию Ефимову лучшей пловчихой страны и "Открытием года".
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Спорт
Фигурист Коляда попал в больницу
У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»
Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена.
Обновлено в 00:23
Авто
ГАЗ может потерять право на товарный знак автомобиля «Победа»
Обновлено в 03:45
Общество
Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории
Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.
Обновлено в 06:18
Политика
Мэй попросит ЕС о новой отсрочке Брексита
«Предлагаю лидеру оппозиции провести совместное заседание и попробовать согласовать план, которого мы оба будем придерживаться, чтобы быть уверенными в том, что мы покинем Европейский союз и сделаем это с соглашением», — заявила Мэй.
Обновлено вчера в 14:08
Финансы
Минфин уменьшит покупки иностранной валюты
Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 06:00
Футбол
Виллаш-Боаш может возглавить «Вольфсбург»
Виллаш-Боаш с 2014 по 2016 год возглавлял "Зенит".
Обновлено в 01:58
Происшествия
ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории
В среду, 3 апреля, ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Власти Пакистана обеспокоены противоспутниковыми испытаниями Индии
Власти Пакистана выразили глубокую обеспокоенность в связи с испытанием Индией ракеты, поразившей спутник на низкой орбите, сообщает 3 апреля Geo TV.
Обновлено в 04:08
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Британия не может утилизировать свои ядерные подлодки
Репутация Великобритании, как "ответственной ядерной державы" находится под угрозой из-за того, что Министерство обороны не смогло должным образом утилизировать устаревшие атомные подводные лодки.
Обновлено в 05:58
Общество
Работники завода Ford во Всеволожске грозят устроить голодовку
Иначе члены профсоюза грозят провести забастовку и даже устроить голодовку.
Обновлено в 05:15