Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23

с чего всё началось

Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Армия и оружие Комплекс по борьбе с дронами «Валдай» впервые испытают на учениях РВСН Российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Валдай» впервые будет задействован на учениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области.

Энергетика Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Происшествия В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.

Политика В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.

Интернет WhatsApp внедряет запрет на добавление пользователя в группы Новое обновление в мессенджер WhatsApp позволит пользователям самостоятельно контролировать добавление в группы.

Происшествия Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».

Политика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Политика История бренда Mercedes-Benz в России Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории бренда в России.

Политика Голикова обсудит с Госдумой реализацию четырех ключевых нацпроектов Госдума в среду, 3 апреля, обсудит с вице-премьером Татьяной Голиковой основные подходы к реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».

Политика Кремль похвалил Mercedes-Benz после ухода Ford из России Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает позитивным фактором стремление иностранных компаний, в том числе Mercedes-Benz, занять освободившиеся места после ухода конкурентов на российском рынке.

Спорт Не представляет жизнь без купальника: пловчихе Ефимовой исполнилось 27 View this post on Instagram Beach day A post shared by Yuliya Efimova (@ pryanya93) on Jan 27, 2019 at 7:38pm PST В 2008 году Всероссийская федерация плавания признала Юлию Ефимову лучшей пловчихой страны и "Открытием года".

Происшествия Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.

Спорт Фигурист Коляда попал в больницу У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.

Футбол Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса» Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена.

Общество Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.

Политика Мэй попросит ЕС о новой отсрочке Брексита «Предлагаю лидеру оппозиции провести совместное заседание и попробовать согласовать план, которого мы оба будем придерживаться, чтобы быть уверенными в том, что мы покинем Европейский союз и сделаем это с соглашением», — заявила Мэй.

Финансы Минфин уменьшит покупки иностранной валюты Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Футбол Виллаш-Боаш может возглавить «Вольфсбург» Виллаш-Боаш с 2014 по 2016 год возглавлял "Зенит".

Происшествия ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории В среду, 3 апреля, ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Армия и оружие Власти Пакистана обеспокоены противоспутниковыми испытаниями Индии Власти Пакистана выразили глубокую обеспокоенность в связи с испытанием Индией ракеты, поразившей спутник на низкой орбите, сообщает 3 апреля Geo TV.

Политика Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.

Армия и оружие Британия не может утилизировать свои ядерные подлодки Репутация Великобритании, как "ответственной ядерной державы" находится под угрозой из-за того, что Министерство обороны не смогло должным образом утилизировать устаревшие атомные подводные лодки.