Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23

с чего всё началось

Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Авто General Motors собирается купить заводы Ford в России Сегодня появились данные, что американский концерн General Motors в ближайшее время может приобрести заводы Ford, которые расположены в России.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Общество Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.

Наука Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.

Политика МВД предложило обязать мигрантов возмещать расходы на их депортацию Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и обязать мигрантов возмещать расходы, которые понесло государство при их административном выдворении или депортации.

Здоровье Росстат: врачей не посещает треть россиян Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Здоровье В Волгоградской области развивают современную кардиопомощь Развитию системы областного здравоохранения поможет серьезно продвинуться формирование современной онкологической и кардиологической службы, а также скорой медпомощи и службы детского здоровья.

Политика Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.

Политика США и Китай обсуждают вопросы, мешающие заключению торговой сделки Заключению торговой сделки между Китаем и США мешают нерешенные вопросы, не позволяющие выработать общую позицию.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.

Политика Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.

Происшествия В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.

Единоборства Макгрегор съязвил в адрес дисквалифицированного за допинг дагестанца Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно пожизненной дисквалификации российского бойца UFC Руслана Магомедова, передает "Советский спорт".

Общество МВД назвало самые опасные регионы России Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.

Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Происшествия Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Мужчина одновременно соблазнил 19 женщин и обокрал их В Китае полиция задержала мужчину, который одновременно соблазнил 19 женщин и обокрал их, сообщает портал Sina-Henan.

Космос НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.

Общество Уборку территории вокруг резиденции Кадырова оценили в 35 млн рублей Власти Чечни разместили на сайте госзакупок контракт на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.