Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23

Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.
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с чего всё началось
Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил
, что из-за переноса выходных с 5,6 января и 23 февраля, в мае у россиян получатся настоящие весенние каникулы.
Аргументы и Факты05:37

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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Газета.Ru07:27

Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники

Известия06:39

Россияне получат на майские праздники девять выходных

ТАСС03:56

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

RT на русском04:23

В Роструде напомнили о длинных выходных в мае

РИА Новости04:18

Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

URA.Ru04:34

Россияне будут работать два дня на неделе перед майскими праздниками

Телеканал 360°01:14
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
Происшествия

В Челябинске прошли обыски по делу о взрыве в архангельском ФСБ

Обновлено в 06:08
Авто

General Motors собирается купить заводы Ford в России

Сегодня появились данные, что американский концерн General Motors в ближайшее время может приобрести заводы Ford, которые расположены в России.
Обновлено вчера в 12:55
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 10:20
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета

Обновлено в 08:49
Общество

Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади

Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Наука

Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов

Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.
Обновлено в 04:26
Политика

МВД предложило обязать мигрантов возмещать расходы на их депортацию

Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и обязать мигрантов возмещать расходы, которые понесло государство при их административном выдворении или депортации.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

В Донбассе взрывом мины убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Одиозная пулеметчица батальона "Донбасс" ВСУ Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", погибла на линии соприкосновения, передает "ПолитНавигатор".
Обновлено вчера в 16:07
Здоровье

Росстат: врачей не посещает треть россиян

Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено в 10:00
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Здоровье

В Волгоградской области развивают современную кардиопомощь

Развитию системы областного здравоохранения поможет серьезно продвинуться формирование современной онкологической и кардиологической службы, а также скорой медпомощи и службы детского здоровья.
Обновлено в 04:23
Политика

Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ100 словенской авиакомпании

Обновлено в 10:21
Политика

США и Китай обсуждают вопросы, мешающие заключению торговой сделки

Заключению торговой сделки между Китаем и США мешают нерешенные вопросы, не позволяющие выработать общую позицию.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Обновлено в 11:17
Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.
Обновлено в 04:37
Единоборства

Макгрегор съязвил в адрес дисквалифицированного за допинг дагестанца

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно пожизненной дисквалификации российского бойца UFC Руслана Магомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:16
Политика

Путин предложил построить АЭС в Казахстане

Обновлено в 10:58
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Политика

Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского

Обновлено в 09:07
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Мужчина одновременно соблазнил 19 женщин и обокрал их

В Китае полиция задержала мужчину, который одновременно соблазнил 19 женщин и обокрал их, сообщает портал Sina-Henan.
Обновлено в 08:48
Космос

НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner

НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Общество

Уборку территории вокруг резиденции Кадырова оценили в 35 млн рублей

Власти Чечни разместили на сайте госзакупок контракт на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.
Обновлено в 08:18
Политика

Голикова расскажет в Госдуме о реализации нацпроектов

Вице-премьер Татьяна Голикова 3 апреля выступит в Госдуме в рамках «правительственного часа» с докладом об основных подходах в реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».
Обновлено 01 апреля в 11:38
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