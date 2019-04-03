Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23
Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.
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с чего всё началось
Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5,6 января и 23 февраля, в мае у россиян получатся настоящие весенние каникулы.Аргументы и Факты05:37
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Авто
General Motors собирается купить заводы Ford в России
Сегодня появились данные, что американский концерн General Motors в ближайшее время может приобрести заводы Ford, которые расположены в России.
Обновлено вчера в 12:55
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 10:20
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Общество
Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Наука
Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов
Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.
Обновлено в 04:26
Политика
МВД предложило обязать мигрантов возмещать расходы на их депортацию
Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и обязать мигрантов возмещать расходы, которые понесло государство при их административном выдворении или депортации.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
В Донбассе взрывом мины убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Одиозная пулеметчица батальона "Донбасс" ВСУ Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", погибла на линии соприкосновения, передает "ПолитНавигатор".
Обновлено вчера в 16:07
Здоровье
Росстат: врачей не посещает треть россиян
Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено в 10:00
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Здоровье
В Волгоградской области развивают современную кардиопомощь
Развитию системы областного здравоохранения поможет серьезно продвинуться формирование современной онкологической и кардиологической службы, а также скорой медпомощи и службы детского здоровья.
Обновлено в 04:23
Политика
Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Политика
США и Китай обсуждают вопросы, мешающие заключению торговой сделки
Заключению торговой сделки между Китаем и США мешают нерешенные вопросы, не позволяющие выработать общую позицию.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено в 10:38
Политика
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.
Обновлено в 04:37
Единоборства
Макгрегор съязвил в адрес дисквалифицированного за допинг дагестанца
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно пожизненной дисквалификации российского бойца UFC Руслана Магомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:16
Политика
Путин предложил построить АЭС в Казахстане
Обновлено в 10:58
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Политика
Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского
Обновлено в 09:07
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Мужчина одновременно соблазнил 19 женщин и обокрал их
В Китае полиция задержала мужчину, который одновременно соблазнил 19 женщин и обокрал их, сообщает портал Sina-Henan.
Обновлено в 08:48
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Общество
Уборку территории вокруг резиденции Кадырова оценили в 35 млн рублей
Власти Чечни разместили на сайте госзакупок контракт на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.
Обновлено в 08:18
Политика
Голикова расскажет в Госдуме о реализации нацпроектов
Вице-премьер Татьяна Голикова 3 апреля выступит в Госдуме в рамках «правительственного часа» с докладом об основных подходах в реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».
Обновлено 01 апреля в 11:38