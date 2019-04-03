Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23

с чего всё началось

Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Интернет WhatsApp вводит запрет на добавление пользователей в группы Мессенджер WhatsApp разрешит пользователям самим контролировать, кто и в какие группы их добавляет.

Происшествия Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".

Кино Вилле Хаапасало рассказал о последней встрече с Булдаковым Актёр рассказал, что имел с Булдаковым дружественные отношения. Последний раз они виделись в аэропорту почти год назад.

Экономика Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.

Общество Бывший адвокат Pussy Riot подал в суд на ВГТРК и журналистов Фейгин требует обязать ведущих Скабееву и Попова опровергнуть эти сведения, а ВГТРК – «обязать распространить эти опровержения в течение 10-ти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу».

Авто Skoda в марте увеличила продажи в России на 7% Российские дилеры Skoda в марте реализовали 6956 автомобилей – на 7,3% больше, чем годом ранее.

Политика Путин открыл завод Mercedes в Подмосковье Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.

Политика Евросоюз отказался сдвигать Brexit В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля.

Экономика Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.

Технологии Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.

Энергетика Цены на бензин не смогли зафиксировать в России Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.

Энергетика Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.

Происшествия К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.

Технологии Закон о суверенном рунете ударит по работе сетей и объектов ТЭК В противном случае нарушится работа сетей и будут созданы угрозы возникновения ЧС на объектах топливно-энергетического комплекса, говорится в справке «Газпрома».

Единоборства Менеджер Нурмагомедова пригрозил Макгрегору за оскорбление жены бойца Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на оскорбление жены бойца со стороны ирландца Конора Макгрегора.

Политика Сенаторы США подготовили против России новые санкции Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.

Наука Археологи нашли в озере Титикака древние артефакты времен инков Ученые обнаружили останки древней цивилизации в озере Титикака в Боливии. Возраст находок датируется 500 годом нашей эры.

Здоровье Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Политика Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию Как сообщает ТАСС, решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией было принято после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и глав политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.