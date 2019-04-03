Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23

Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.
Читать в источнике
с чего всё началось
Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил
, что из-за переноса выходных с 5,6 января и 23 февраля, в мае у россиян получатся настоящие весенние каникулы.
Аргументы и Факты05:37

Подробнее о событии

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Газета.Ru07:27

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе перед майскими праздниками

РБК03:51

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

RT на русском04:23

В Роструде напомнили о длинных выходных в мае

РИА Новости04:18

Россияне получат на майские праздники девять выходных

ТАСС03:56

Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

URA.Ru04:34

Россияне будут работать два дня на неделе перед майскими праздниками

Телеканал 360°01:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева омолаживается под капельницами

Обновлено в 08:45
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Интернет

WhatsApp вводит запрет на добавление пользователей в группы

Мессенджер WhatsApp разрешит пользователям самим контролировать, кто и в какие группы их добавляет.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Кино

Вилле Хаапасало рассказал о последней встрече с Булдаковым

Актёр рассказал, что имел с Булдаковым дружественные отношения. Последний раз они виделись в аэропорту почти год назад.
Обновлено в 08:40
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи

Обновлено в 09:30
Спорт

Большунов и Белорукова выиграли командный спринт на ЧР

Обновлено в 09:36
Общество

Бывший адвокат Pussy Riot подал в суд на ВГТРК и журналистов

Фейгин требует обязать ведущих Скабееву и Попова опровергнуть эти сведения, а ВГТРК – «обязать распространить эти опровержения в течение 10-ти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу».
Обновлено в 08:45
Авто

Skoda в марте увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Skoda в марте реализовали 6956 автомобилей – на 7,3% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:09
Политика

Путин открыл завод Mercedes в Подмосковье

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
Обновлено в 08:08
Политика

Евросоюз отказался сдвигать Brexit

В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля.
Обновлено в 09:45
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено вчера в 05:45
Технологии

Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь

Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Юлианна Караулова объяснила, почему два года не может выйти замуж

Юлианна Караулова уже больше шести лет встречается с продюсером Андреем Черным.
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика

Цены на бензин не смогли зафиксировать в России

Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Обновлено в 08:36
Энергетика

Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками

В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено в 02:57
Технологии

Закон о суверенном рунете ударит по работе сетей и объектов ТЭК

В противном случае нарушится работа сетей и будут созданы угрозы возникновения ЧС на объектах топливно-энергетического комплекса, говорится в справке «Газпрома».
Обновлено в 06:52
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова пригрозил Макгрегору за оскорбление жены бойца

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на оскорбление жены бойца со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:45
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Наука

Археологи нашли в озере Титикака древние артефакты времен инков

Ученые обнаружили останки древней цивилизации в озере Титикака в Боливии. Возраст находок датируется 500 годом нашей эры.
Обновлено в 05:26
Здоровье

Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей

О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться.
Обновлено в 07:20
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию

Как сообщает ТАСС, решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией было принято после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и глав политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:38
Политика

Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу

Обновлено в 09:08
Происшествия

Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше

Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное