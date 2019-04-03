Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23
Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.
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с чего всё началось
Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5,6 января и 23 февраля, в мае у россиян получатся настоящие весенние каникулы.Аргументы и Факты05:37
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами
Обновлено в 08:45
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Интернет
WhatsApp вводит запрет на добавление пользователей в группы
Мессенджер WhatsApp разрешит пользователям самим контролировать, кто и в какие группы их добавляет.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Кино
Вилле Хаапасало рассказал о последней встрече с Булдаковым
Актёр рассказал, что имел с Булдаковым дружественные отношения. Последний раз они виделись в аэропорту почти год назад.
Обновлено в 08:40
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Спорт
Большунов и Белорукова выиграли командный спринт на ЧР
Обновлено в 09:36
Общество
Бывший адвокат Pussy Riot подал в суд на ВГТРК и журналистов
Фейгин требует обязать ведущих Скабееву и Попова опровергнуть эти сведения, а ВГТРК – «обязать распространить эти опровержения в течение 10-ти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу».
Обновлено в 08:45
Авто
Skoda в марте увеличила продажи в России на 7%
Российские дилеры Skoda в марте реализовали 6956 автомобилей – на 7,3% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:09
Политика
Путин открыл завод Mercedes в Подмосковье
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
Обновлено в 08:08
Политика
Евросоюз отказался сдвигать Brexit
В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля.
Обновлено в 09:45
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено вчера в 05:45
Технологии
Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь
Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова объяснила, почему два года не может выйти замуж
Юлианна Караулова уже больше шести лет встречается с продюсером Андреем Черным.
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика
Цены на бензин не смогли зафиксировать в России
Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 02:39
Энергетика
Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками
В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено в 02:57
Технологии
Закон о суверенном рунете ударит по работе сетей и объектов ТЭК
В противном случае нарушится работа сетей и будут созданы угрозы возникновения ЧС на объектах топливно-энергетического комплекса, говорится в справке «Газпрома».
Обновлено в 06:52
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова пригрозил Макгрегору за оскорбление жены бойца
Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на оскорбление жены бойца со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:45
Политика
Сенаторы США подготовили против России новые санкции
Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Наука
Археологи нашли в озере Титикака древние артефакты времен инков
Ученые обнаружили останки древней цивилизации в озере Титикака в Боливии. Возраст находок датируется 500 годом нашей эры.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей
О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться.
Обновлено в 07:20
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию
Как сообщает ТАСС, решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией было принято после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и глав политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:38
Политика
Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу
Обновлено в 09:08
Происшествия
Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше
Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57