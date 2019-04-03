Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23

с чего всё началось

Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Политика Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.

Политика Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.

Общество У трети российских семей не хватает денег на обувь В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.

Экономика В России могут отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отказаться от комиссий за снятие наличных в любых банкоматах.

Политика Сенаторы США подготовили против России новые санкции Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.

Политика Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Единоборства Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.

Политика Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.

Происшествия Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта Немецкая прокуратура рассказала, какие выводы были сделаны после вскрытия тел жертв авиакатастрофы в Германии, в результате которой, предположительно, погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец.

Происшествия Двое связанных с ИГ боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии Двое боевиков, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Шоу-бизнес Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

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Футбол «Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.

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Общество Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва» Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».

Политика В МИД КНР опровергли сведения о размещении Пекином военных в Венесуэле Представители китайского Министерства иностранных дел заявили, что сведения о размещении Пекином своих военных на территории Венесуэлы не соответствуют действительности.

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Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.