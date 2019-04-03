Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23

Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.
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с чего всё началось
Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил
, что из-за переноса выходных с 5,6 января и 23 февраля, в мае у россиян получатся настоящие весенние каникулы.
Аргументы и Факты05:37

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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Газета.Ru07:27

Россияне будут работать два дня на неделе перед майскими праздниками

Телеканал 360°01:14

Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

URA.Ru04:34

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

RT на русском04:23

В Роструде напомнили о длинных выходных в мае

РИА Новости04:18

Россияне получат на майские праздники девять выходных

ТАСС03:56

Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники

Известия06:39
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Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Обновлено в 08:25
Политика

Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz

Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Политика

Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе

Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.
Обновлено в 03:47
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Общество

У трети российских семей не хватает денег на обувь

В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв

Обновлено вчера в 07:15
Экономика

В России могут отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отказаться от комиссий за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Единоборства

Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Немецкая прокуратура рассказала, какие выводы были сделаны после вскрытия тел жертв авиакатастрофы в Германии, в результате которой, предположительно, погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Двое связанных с ИГ боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии

Двое боевиков, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Обновлено в 04:34
Кино

«К чёрту Netflix»: Хелен Миррен выступила против стриминговых сервисов

Обновлено в 07:02
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Культура

Симоньян на НТВ расскажет о работе в горячих точках и личной жизни

Главред RT вспомнит о своем детстве, о жизни в американской семье во время стажировки в США, о первых командировках в горячие точки.
Обновлено в 07:49
Футбол

«Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube

Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.
Обновлено в 04:13
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Кино

«Амедиатека» заперла зрителя в стеклянном кубе за «Игрой престолов»

Премьера последнего сезона «Игры престолов» состоится 15 апреля.
Обновлено в 06:27
Общество

Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»

Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».
Обновлено в 08:05
Политика

В МИД КНР опровергли сведения о размещении Пекином военных в Венесуэле

Представители китайского Министерства иностранных дел заявили, что сведения о размещении Пекином своих военных на территории Венесуэлы не соответствуют действительности.
Обновлено в 07:52
Авто

Infiniti покажет в Шанхае новый спортивный седан

В Сети появился тизер концептуального спортивного седана под названием Qs Inspiration.
Обновлено в 04:22
Общество

Эксперт назвал необъективным рейтинг безопасности регионов России

Всего в 2018 году было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено в 05:46
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Сотрудница почты прогнала клиентку веником

Обновлено в 08:04
Авто

УАЗ выпустит внедорожник на платформе Toyota Land Cruiser Prado

Ульяновский завод выпустит новые модели, в основу которых ляжет платформа класса Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

В Саратовской области арестовали группу наркоторговцев

Обновлено в 08:21
Армия и оружие

В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море

Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры.
Обновлено в 06:55
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