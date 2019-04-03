Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23
Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Обновлено в 12:11
Кино
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Фильмография актёра насчитывает около 140 картин. В 2009 году Булдакову присвоили звание народного артиста России.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Политика
Порошенко подписал указ о праздновании Победы
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов с Украины.
Обновлено в 13:34
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
Обновлено в 12:19
Политика
Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе
Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с женой Дмитрия Тарасова
В интернете в последнее время очень активно ходят слухи, что Анастасия Тарасова дружит с родной сестрой Ольги Бузовой - Анной.
Обновлено в 13:32
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Единоборства
Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Обновлено в 14:18
Общество
В Россию прекратили ввоз спрея «Септолете плюс»
Компания «КРКА-РУС» прекратила поставки в Россию спрея для лечения инфекций горла и полости рта «Септолете плюс» в виде спрея, говорится в сообщении Росздравнадзора во вторник, 2 апреля.
Обновлено вчера в 13:53
Наука
Ученые разрабатывают устройство для улучшения обоняния
Ученые, представляющие Университет Содружества Виргинии (США), работают над разработкой устройства для улучшения и восстановления обоняния.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
ВКС РФ уничтожили базу связи боевиков в провинции Идлиб
Целью в основном являлась вершина горы Наби-Аюб в районе Джебель аз-Завия. Там располагалась база связи данной группировки.
Обновлено в 08:12
Общество
Путин поздравил ректора МГУ с юбилеем
Обновлено в 06:48
Происшествия
Машина утонула в луже в Бердске
Дорогу около микрорайона "Южный" в Бердске размыло и затопило На дороге в Бердске автомобиль почти полностью ушел под воду: по предварительным данным, причиной происшествия стало таяние снега.
Обновлено в 02:09
Политика
Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу
Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Суд в Ингушетии арестовал на десять суток организаторов акции протеста
Четырех организаторов несанкционированной акции протеста, прошедшей в Ингушетии, арестовали на десять суток.
Обновлено в 10:05
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл завели Instagram
Герцог и герцогиня Сассексие опубликовали первый пост в совместном Instagram, где они планируют делиться с подписчиками свежими новостями о своей жизни.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Политика
Мэй и Корбин согласовали план действий для осуществления Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин 3 апреля в ходе переговоров относительно выхода Соединенного Королевства из Евросоюза проявили гибкость и согласовали дальнейшие действия для поиска путей осуществления Brexit.
Обновлено в 14:02
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы»
В блиндаж на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, где погибла пулеметчица ВСУ Яна Червоная с позывным «Ведьма», попали четыре мины разного калибра.
Обновлено в 04:44
Здоровье
В Новосибирской области время работы поликлиник продлят до 20:00
Травников напомнил о реализации проекта «Бережливая поликлиника», в котором к концу 2019 года будут участвовать 44 поликлиники.
Обновлено вчера в 12:27
Теннис
Мужской финал на Олимпиаде-2020 пройдёт в трёхсетовом формате
Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение об изменениях в форматах матчей Олимпийского теннисного турнира.
Обновлено в 12:46
Политика
Запрет размещать хостелы в жилых домах перенесли на 1 октября
Запрет размещать хостелы в жилых домах перенесли на 1 октября. Об этом смогли договориться депутаты и сенаторы, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:28