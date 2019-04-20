Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в маеРИА Новости вчера в 20:13
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая. Еще четыре дня предстоит отдыхать на День Победы — с 9 по 12 мая.
Читать в источнике
Оценить165
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Политика
Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов
Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В Забайкалье от пожаров пострадали 15 поселений
Степные пожары в Забайкалье перешли, по уточненным данным, на 15 населенных пунктов, все возгорания уже ликвидированы.
Обновлено в 06:08
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Актриса Алена Яковлева призналась в романе с молодым любовником
После Лера Кудрявцева решила узнать правду о молодом любовнике актрисы. Яковлева отрицать информацию не стала.
Обновлено в 10:56
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Футбол
Гол Панченко принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов»
Обновлено в 11:31
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Теннис
Потапова одолела Тревизан на Кубке Федерации и вывела сборную вперед
Теннисистка Анастасия Потапов одолела Мартину Тревизан в первом матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:51
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Политика
Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ
3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Двоих пострадавших при пожаре в Нижнекамске доставили в Казань
Вертолёт санитарной авиации МЧС доставил двоих пострадавших при пожаре в промзоне Нижнекамска в Казань для дальнейшего лечения в Республиканской клинической больнице Татарстана.
Обновлено в 01:41
Авто
Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, как сбить цену при покупке нового автомобиля журналистам «iReactor».
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Футбол
Боярский считает, что Семак должен возглавить сборную России
Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.
Обновлено в 08:44
Политика
Потери стран ЕС от антироссийских санкций оценили в 100 млрд евро
Государства Европы понесли ущерб от антироссийских санкций в размере 100 млрд евро с момента начала их действия.
Обновлено в 09:24
Хоккей
ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в четвертом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 16:05
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25