Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в маеРИА Новости вчера в 20:13

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая. Еще четыре дня предстоит отдыхать на День Победы — с 9 по 12 мая.
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Отменять ли длинные майские праздники?

URA.Ru11:33

В Роструде напомнили о длинных выходных в мае

RT на русском08:56

Последний рабочий день апреля сокращён на 60 минут

MariMedia17 апреля в 10:03

Россиян ждут последние в этом году длинные выходные

Известиявчера в 21:16

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

РИА Новостивчера в 20:13

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

Газета.Ru04:51

В начале мая жителей России ждут большие каникулы

Оренбургская неделя17 апреля в 10:03
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Политика

Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В Забайкалье от пожаров пострадали 15 поселений

Степные пожары в Забайкалье перешли, по уточненным данным, на 15 населенных пунктов, все возгорания уже ликвидированы.
Обновлено в 06:08
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Актриса Алена Яковлева призналась в романе с молодым любовником

После Лера Кудрявцева решила узнать правду о молодом любовнике актрисы. Яковлева отрицать информацию не стала.
Обновлено в 10:56
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Происшествия

В США осуждены супруги, державшие в неволе 13 своих детей

Обновлено в 05:27
Происшествия

На территории музея-усадьбы Рериха в Ленобласти произошёл пожар

Обновлено в 12:04
Футбол

Гол Панченко принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов»

Обновлено в 11:31
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Теннис

Потапова одолела Тревизан на Кубке Федерации и вывела сборную вперед

Теннисистка Анастасия Потапов одолела Мартину Тревизан в первом матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:51
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Политика

Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ

3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Двоих пострадавших при пожаре в Нижнекамске доставили в Казань

Вертолёт санитарной авиации МЧС доставил двоих пострадавших при пожаре в промзоне Нижнекамска в Казань для дальнейшего лечения в Республиканской клинической больнице Татарстана.
Обновлено в 01:41
Здоровье

Губернатор побывал в кабинетах строящейся в Твери детской поликлиники

Обновлено в 06:29
Политика

В ВСУ отреагировали на слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР

Обновлено в 05:40
Авто

Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, как сбить цену при покупке нового автомобиля журналистам «iReactor».
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске

Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Футбол

Боярский считает, что Семак должен возглавить сборную России

Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.
Обновлено в 08:44
Политика

Потери стран ЕС от антироссийских санкций оценили в 100 млрд евро

Государства Европы понесли ущерб от антироссийских санкций в размере 100 млрд евро с момента начала их действия.
Обновлено в 09:24
Хоккей

ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в четвертом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 16:05
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
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