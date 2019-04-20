Роструд напомнил о длинных выходных в маеРИА Новости вчера в 20:13

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая. Еще четыре дня предстоит отдыхать на День Победы — с 9 по 12 мая.

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

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