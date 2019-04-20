Роструд напомнил о длинных выходных в маеРИА Новости вчера в 20:13

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая. Еще четыре дня предстоит отдыхать на День Победы — с 9 по 12 мая.

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Происшествия По фактам пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел Правоохранительные органы установили пять возможных случаев возникновения пожаров в Забайкалье из-за неосторожного обращения с огнем.

Хоккей Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.

Армия и оружие Боевики ИГ убили 35 солдат сирийской армии за два дня Террористы из запрещенного в РФ «Исламского государства» (ИГ) убили 35 солдат сирийской армии в центральной части страны, сообщает Reuters со ссылкой на военного наблюдателя.

Политика Гуайдо анонсировал финал операции по отстранению Мадуро Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая начать финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти президента республики Николаса Мадуро.

Футбол Боярский считает, что Семак должен возглавить сборную России Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.

Политика В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".

Политика Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец» Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».

Происшествия В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.

Авто Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Транспорт В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Политика Лукашенко объяснил, почему белорусы «держат порох сухим» Вторая мировая война показала, что белорусам нужно «держать порох сухим» и быть готовыми отразить любую агрессию.

Армия и оружие Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.

Политика Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.

Шоу-бизнес Отец Децла удивился тому, что Газмановы не пришли на похороны его сына В одном из своих недавних интервью музыкальный продюсер Александр Толмацкий рассказал, что был сильно удивлен тому, что чета Газмановых не пришла проститься с Децлом.

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.

Происшествия Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Кабинету министров оказать всю необходимую помощь жителям Забайкалья, пострадавшим в результате природных пожаров.

Происшествия Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.

Армия и оружие При попытке прорыва диверсантов ВСУ погибли трое защитников ДНР После введения Украиной в одностороннем порядке «Пасхального перемирия», диверсанты армии незалежной предприняли попытку прорыва на территорию Донецкой Народной Республики.

Футбол Гендиректор «Уфы» возмущён судейством матча с «Арсеналом» Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал судейство матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

Авто Zotye выводит на рынок «убийцу» кроссовера Mazda CX-4 Компания Zotye определилась со временем вывода на рынок нового купеобразного кроссовера Traum Meet 5. Модель появится у дилеров летом текущего года.

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.