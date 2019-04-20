Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в маеРИА Новости вчера в 20:13
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая. Еще четыре дня предстоит отдыхать на День Победы — с 9 по 12 мая.
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Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
По фактам пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел
Правоохранительные органы установили пять возможных случаев возникновения пожаров в Забайкалье из-за неосторожного обращения с огнем.
Обновлено в 09:17
Хоккей
Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею
После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Боевики ИГ убили 35 солдат сирийской армии за два дня
Террористы из запрещенного в РФ «Исламского государства» (ИГ) убили 35 солдат сирийской армии в центральной части страны, сообщает Reuters со ссылкой на военного наблюдателя.
Обновлено в 04:16
Политика
Гуайдо анонсировал финал операции по отстранению Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая начать финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
Боярский считает, что Семак должен возглавить сборную России
Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.
Обновлено в 08:44
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.
Обновлено в 04:40
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
Обновлено в 06:50
Политика
Лукашенко объяснил, почему белорусы «держат порох сухим»
Вторая мировая война показала, что белорусам нужно «держать порох сухим» и быть готовыми отразить любую агрессию.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Отец Децла удивился тому, что Газмановы не пришли на похороны его сына
В одном из своих недавних интервью музыкальный продюсер Александр Толмацкий рассказал, что был сильно удивлен тому, что чета Газмановых не пришла проститься с Децлом.
Обновлено в 05:53
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Кабинету министров оказать всю необходимую помощь жителям Забайкалья, пострадавшим в результате природных пожаров.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
При попытке прорыва диверсантов ВСУ погибли трое защитников ДНР
После введения Украиной в одностороннем порядке «Пасхального перемирия», диверсанты армии незалежной предприняли попытку прорыва на территорию Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 05:41
Футбол
Гендиректор «Уфы» возмущён судейством матча с «Арсеналом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал судейство матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Обновлено в 08:19
Авто
Zotye выводит на рынок «убийцу» кроссовера Mazda CX-4
Компания Zotye определилась со временем вывода на рынок нового купеобразного кроссовера Traum Meet 5. Модель появится у дилеров летом текущего года.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Общество
В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные
Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25