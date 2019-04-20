Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в маеРИА Новости вчера в 20:13
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая. Еще четыре дня предстоит отдыхать на День Победы — с 9 по 12 мая.
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Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
В Мексике в результате стрельбы на вечеринке погибли 13 человек
Группа неизвестных открыла огонь в ходе вечеринки в городе Минатитлан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики), в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 02:44
Транспорт
ГИБДД ужесточит правила сдачи теоретического экзамена на права
В ГИБДД планируют ужесточить условия сдачи теоретической части экзамена для получения водительских прав.
Обновлено 18 апреля в 22:23
Футбол
Бенитес: «Хочу выиграть Лигу чемпионов»
Рулевой «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился планами на будущее. Мне нравится работать тренером. Впрочем, я собираюсь это делать до 70 лет.
Обновлено в 01:46
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Дочь Юрия Яковлева не смогла простить покинувшего семью отца
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
В Забайкалье потушили все природные пожары
Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:20
Общество
В Москве пройдет акция «Библиосумерки»
В рамках всероссийской акции "Библионочь" 69 столичных библиотек подготовили для семей с детьми программу "Библиосумерки", ребята смогут посетить мастер-классы, пройти квест и встретиться с писателями, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:45
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных
Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Двоих пострадавших при пожаре в Нижнекамске доставили в Казань
Вертолёт санитарной авиации МЧС доставил двоих пострадавших при пожаре в промзоне Нижнекамска в Казань для дальнейшего лечения в Республиканской клинической больнице Татарстана.
Обновлено в 01:41
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Звезды кино вышли на красную дорожку перед открытием ММКФ
По красной ковровой дорожке прошли известные дизайнеры одежды и кутюрье Белла Потемкина.
Обновлено 18 апреля в 22:08
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Политика
Россия ограничит поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину
С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено 18 апреля в 07:53
Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Армия и оружие
В России задумались о создании атомных подлодок «Борей–К» с крылатыми ракетами
В Минобороны России рассматривают возможность строительства двух атомных подводных лодок (АПЛ) нового проекта «Борей-К», которые станут носителями крылатых ракет.
Обновлено в 01:43
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01