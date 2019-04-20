Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздникиREGNUM 00:33

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни. Выходные дни 5 и 6 января, которые пришлись на новогодние каникулы, а также 23 февраля, которое в этом году пришлось на субботу, были перенесены на начало мая.

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

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