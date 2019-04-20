Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздникиREGNUM 00:33
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни. Выходные дни 5 и 6 января, которые пришлись на новогодние каникулы, а также 23 февраля, которое в этом году пришлось на субботу, были перенесены на начало мая.
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Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую комплектацию внедорожника "Хантер" под говорящим названием "Экспедиция".
Обновлено вчера в 05:28
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Ученые объяснили увеличение продолжительности жизни кошек
Ученые из Уральского аграрного университета рассказали, с чем связано увеличение продолжительности жизни кошек.
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Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Обновлено в 01:16
Происшествия
Из-за пожаров в Забайкалье эвакуировали 289 человек
Спасателям пришлось эвакуировать 289 человек из 14 населённых пунктов в Забайкальском крае из-за вспыхнувших в регионе природных пожаров.
Обновлено в 02:48
Общество
Приморский губернатор вышел на общекраевой субботник
Обновлено в 02:33
Политика
Волкер пообещал, что США пришли на Украину надолго
США полностью поддерживают Украину и Киеву и задержатся в этой стране надолго, пообещал спецпредставитель Госдепа Курт Волкер.
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Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Ольга Бузова, Кристина Асмус, Мария Кожевникова и другие звезды на самой белой вечеринке весны
На мероприятии были замечены Мария Кожевникова, Катерина Шпица, Елена Ханга и другие звезды.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 02:34
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 18:24
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
Подлодки «Борей» с крылатыми ракетами могут создать в РФ
Минобороны России может построить две атомные подлодки по проекту «Борей-К». Они станут носителями крылатых ракет.
Обновлено в 01:38
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего оппонента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:50
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: «Когда муж мне дает деньги, я не противлюсь»
28-летняя Регина Тодоренко не скрывает - она не привыкла сидеть дома без дела.
Обновлено в 00:59
Экономика
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей
Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Авто
ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 02:58
Космос
Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе
Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.
Обновлено 18 апреля в 00:40
Шоу-бизнес
У Венсана Касселя родилась Амазонка
Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59
Хоккей
ЦСКА вручили золотые медали КХЛ с лентами прошлогоднего сезона
Обновлено вчера в 16:33