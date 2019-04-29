Общество
Роструд напоминает о самой короткой рабочей неделе в годуExpert.ru 00:14
Как напоминает Роструд, первым рабочим днем в мае станет понедельник 6 мая. «В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», - сообщает пресс-служба ведомства, в которой также напоминают, что рабочими станут 29 и 30 апреля.
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Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
Обновлено 27 апреля в 01:28
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Политика
Украинцам могут упростить получение российского гражданства
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 24 апреля, стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено 27 апреля в 04:48
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
Шесть детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Транспорт
Две станции красной ветки метро Москвы закроют 3 мая
В пятницу, 3 мая, станции «Саларьево» и «Румянцево» столичного метро будут закрыты в связи с работами по продлению Сокольнической линии.
Обновлено в 05:15
Наука
Определены наиболее творческие периоды жизни
Обновлено 27 апреля в 11:29
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Британии загорелся «лес Винни-Пуха»
Обновлено в 06:09
Спорт
Бывший наставник сборной Австрии подозревается в снабжении допингом
Бывший тренер сборной Австрии по лыжным видам спорта Геральд Хайгель подозревается в снабжении спортсменов допингом.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
Обновлено в 05:09
Экономика
«Водоканал» расторгает договор с поставщиком электроэнергии
Выяснилось, что «Развитие и инвестиции» определяло стоимость поставляемой «Водоканалу» электроэнергии с нарушением условий договора и действующего законодательства — за последние три года «Водоканал Санкт-Петербурга» переплатил поставщику 1,778 млрд рублей.
Обновлено в 05:12
Происшествия
На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье, 28 апреля, подписал распоряжение, которое запрещает носить предметы одежды, закрывающие лицо.
Обновлено вчера в 15:36
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Культура
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Авто
Все больше северян могут позволить себе купить автомобиль
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила участников шоу «Голос. Дети» своей премией
Больше всего голосов набрала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 12:41
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено 27 апреля в 02:00
Происшествия
Священник и попадья подрались с прохожими
Российский священник и попадья устроили драку с прохожими в Новокузнецке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 02:52
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив
Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:36
Авто
До тла сгоревший Ferrari F355 был продан на аукционе
Поскольку двигатель отсутствует, то никакой информации о пробеге авто нет.
Обновлено в 05:00
Политика
Россия не смирится с присутствием террористов в Идлибе, заявил Лавров
РФ не будет мириться с присутствием террористов в Идлибе и других районах Сирии, Дамаск имеет право обеспечивать безопасность своих граждан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:09
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Общество
МВД потребовало доступ к врачебной тайне
В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39