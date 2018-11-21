Происшествия

Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП
РБК
07:03

Ространснадзор после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе Шереметьево проведет внеплановую проверку аэропорта. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Ространснадзора Анастасия Кравченко.
РБК07:03
с чего всё началось

Ространснадзор проверит Шереметьево из-за инцидента с гибелью человека на взлетной полосе

Ространснадзор проведет внеплановую проверку Шереметьево из-за гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства. "Да, мы проведем внеплановую проверку аэропорта Шереметьево", - сказали в Ространснадзоре.
ТАСС06:18

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