Происшествия
Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП
Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВППРБК07:03
Ространснадзор после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе Шереметьево проведет внеплановую проверку аэропорта. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Ространснадзора Анастасия Кравченко.
РБК07:03
с чего всё началось
Ространснадзор проведет внеплановую проверку Шереметьево из-за гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства. "Да, мы проведем внеплановую проверку аэропорта Шереметьево", - сказали в Ространснадзоре.ТАСС06:18
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