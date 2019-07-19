Происшествия
Восемь пассажиров пострадали при эвакуации с самолета в ШереметьевоПрофиль вчера в 20:32
Самолет авиакомпании «Северный ветер» остановил вылет из аэропорта Шереметьево в Ереван после срабатывания датчика задымления в кабине пилотов. Восемь пассажиров при эвакуации пострадали, пишет РИА Новости. Всего на борту Boeing 747 находились 187 человек.
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