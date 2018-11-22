Происшествия

Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево
Российская газета
03:49

Ространснадзор проводит проверку по факту столкновения пассажира и самолета на взлетно-посадочной полосе в аэропорту "Шереметьево", уточнили "РГ" в ведомстве. Инцидент произошел во вторник, 20 ноября.
Российская газета03:49

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Ространснадзор оценил действия пилотов сбившего человека на ВПП самолета

РБК03:57

Глава Ространснадзора исключил вину «Аэрофлота» в инциденте в «Шереметьево»

РИА Новости03:05

Ространснадзор назвал маловероятной вину пилотов в инциденте в Шереметьево

Коммерсантъ02:51

Ространснадзор: Система глобального мониторинга позволила бы избежать гибели человека в Шереметьево

Агентство Москва02:49

Ространснадзор считает маловероятной вину пилотов самолета, сбившего мужчину в аэропорту Шереметьеве

Комсомольская правда02:36

Ространснадзор: пилоты не виноваты в гибели человека на взлетке

Вести.Ru02:27

Ространснадзор считает маловероятной вину пилотов «Аэрофлота» в инциденте в Шереметьеве

ТАСС02:02
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия

Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело

Обновлено в 07:04
Происшествия

СК начал проверку по факту гибели рабочего на стройке в «новой» Москве

"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве проводится доследственная проверка", - сказала Ю.Иванова.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Адвокат заявил об алиби двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя

Обновлено в 07:03
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 07:04
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Пятеро школьников погибли под колесами автомобиля в Китае

Обновлено в 06:06
Происшествия

В Забайкалье пассажир поезда напал с ножом на полицейского

По версии следствия, в среду вечером в поезде Москва — Владивосток в Забайкальском крае пьяный пассажир несколько раз ударил ножом в область грудной клетки и правой руки сотрудника Читинского линейного отдела МВД России на транспорте по охране общественного порядка пассажирских и пригородных поездов.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Прокуратура выявила незаконную трату Госфильмофондом 325 млн руб

В пресс-службе Госфильмофонда сообщили, что после прихода на пост главы организации Вячеслава Тельнова «пришла проверка от Генпрокуратуры, дальше была проверка от министерства культуры».
Обновлено в 06:55
Происшествия

У берегов Крыма потерпела крушение баржа с зерном

«На выходе из Керчь-Еникальского канала севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров от берега в 600 метрах восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном, 3,3 тыс. тонн», — заявили в МЧС.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры

Обновлено в 07:00
Происшествия

На востоке Москвы неизвестный напал с ножом на женщину

Неизвестный ударил ножом женщину на востоке Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Происшествия

СК возбудил дело после гибели четырех детей при пожаре в Туле

Обновлено в 06:00
Происшествия

В Турции перевернулся автобус, семь человек погибли

Семь человек погибли и 15 получили ранения в результате аварии с участием рейсового автобуса в провинции Малатья в центральной части Турции, сообщает в среду газета Hurriyet.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Очевидцы сообщили о похищении помощницы адвоката в центре Москвы

«По словам очевидцев, неизвестные затолкали женщину в автомобиль BMW X6 на Волгоградском проспекте, после чего поспешно скрылись на машине», – говорится в сообщении.
Обновлено в 06:56
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Басаргин Виктор Федорович
Российский политик
Российский государственный деятель, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) с 10 февраля 2017 года. Губернатор Пермского края.
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