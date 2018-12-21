Футбол

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов
Спорт-Экспресс
вчера в 09:33

Палата по разрешению споров РФС запретила "Ростову" регистрировать новых футболистов до тех пор, пока не будет погашена задолженность перед бывшим защитником команды Евгением Макеевым, сообщает официальный сайт РФС.
Спорт-Экспрессвчера в 09:33

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РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов

Матч ТВвчера в 10:20

На «Ростов» наложили запрет на регистрацию новичков в связи с заявлением Макеева

Чемпионатвчера в 10:07

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов

Спорт-Экспрессвчера в 09:33

РФС вновь запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов

РИА Новостивчера в 09:26

РФС вновь запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Макеевым

Sports.ruвчера в 10:55

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед Макеевым

Sport.ruвчера в 10:43

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед Макеевым

Sport24.ruвчера в 10:30
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