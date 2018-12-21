Футбол

РФС запретил ФК «Ростов» регистрировать новичков
Rostof.ru
12:48

Палата РФС по разрешению споров запретила футбольному клубу «Ростов» регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед бывшим защитником ростовской команды Евгением Макеевым, об этом сообщает сайт Российского футбольного союза.
Rostof.ru12:48

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РФС вновь запретил «Ростову» регистрировать новичков

Don2410:33

РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов

Матч ТВ10:20

На «Ростов» наложили запрет на регистрацию новичков в связи с заявлением Макеева

Чемпионат10:07

РФС запретил ФК «Ростов» регистрировать новичков

Rostof.ru12:48

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов

Спорт-Экспресс09:33

РФС вновь запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Макеевым

Sports.ru10:55

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед Макеевым

Sport24.ru10:30
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