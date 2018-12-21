Футбол

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов
Спорт-Экспресс
09:33

Палата по разрешению споров РФС запретила "Ростову" регистрировать новых футболистов до тех пор, пока не будет погашена задолженность перед бывшим защитником команды Евгением Макеевым, сообщает официальный сайт РФС.
Спорт-Экспресс09:33

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«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед Макеевым

Sport24.ru10:30

РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов

Матч ТВ10:20

На «Ростов» наложили запрет на регистрацию новичков в связи с заявлением Макеева

Чемпионат10:07

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов

Спорт-Экспресс09:33

РФС вновь запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов

РИА Новости09:26

РФС вновь запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед Макеевым

Sports.ru10:55

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед Макеевым

Sport.ru10:43
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Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
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