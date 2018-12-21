Футбол
Палата по разрешению споров РФС запретила "Ростову" регистрировать новых футболистов до тех пор, пока не будет погашена задолженность перед бывшим защитником команды Евгением Макеевым, сообщает официальный сайт РФС.
Спорт-Экспресс09:33
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