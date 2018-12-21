Футбол

«Ростову» запретили регистрировать новичков
Soccer.ru
10:43

Палата по разрешению споров РФС частично удовлетворила заявление защитника Евгения Макеева в отношении "Ростова".
Soccer.ru10:43

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Клуб Российской премьер-лиги попал под санкции

Газета.Ru14:55

ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков

Donday.ru15:39

РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов

Матч ТВ10:20

На «Ростов» наложили запрет на регистрацию новичков в связи с заявлением Макеева

Чемпионат10:07

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов

Спорт-Экспресс09:33

РФС вновь запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Макеевым

Sports.ru10:55

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед Макеевым

Sport24.ru10:30
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Дортмундская «Боруссия» оказалась сильнее «Боруссии М»

Обновлено в 16:42
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Болельщик «Спартака» Голунов ответил Глушакову

Обновлено в 14:46
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«Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры

«Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
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Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря.
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Футбол

«Ювентус» подписал новый контракт с техническим спонсором

Туринский «Ювентус» продлил контракт со своим техническим спонсором — компанией adidas.
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Вальверде: «Мурильо поможет нам в краткосрочной перспективе»

Обновлено в 12:20
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
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В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:18
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Арсен Венгер: «Эмери блестяще справляется со своей работой»

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Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола заявил, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон всегда был для него кумиром.
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Модрич: «Во мне с детства все сомневались»

По словам хорвата, в детстве не все верили в его футбольные способности.
Обновлено в 16:46
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ФИФА сообщила о рекордной телеаудитории ЧМ-2018

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, ЧМ-2018 установил рекорд по телеаудитории: в общей сложности за играми соревнований следило 3,572 миллиарда человек.
Обновлено в 04:45
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«ПСЖ» отпустил Неймара в досрочный отпуск

Форвард "ПСЖ" Неймар уже проводит отпуск в Бразилии и вернется во Францию только в январе, рапортует L'Equipe.
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Бентанкур: «Когда узнал об интересе „Ювентуса“, то запаниковал»

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур признался, что очень волновался, когда узнал, что им интересуется клуб из Италии.
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Евгений Макеев
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Сын футболиста Владимира Макеева, известного по выступлениям за «Жемчужину» и «Балтику».
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