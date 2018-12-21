Палата по разрешению споров РФС частично удовлетворила заявление защитника Евгения Макеева в отношении "Ростова".

Футбол Футбол Болельщик «Спартака» Голунов ответил Глушакову

Футбол Футбол «Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры «Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».

Футбол Футбол Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря.

Футбол Футбол «Ювентус» подписал новый контракт с техническим спонсором Туринский «Ювентус» продлил контракт со своим техническим спонсором — компанией adidas.

Футбол Футбол «Челси» может приобрести Игуаина

Футбол Футбол В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Альфонс Ареола: «Буффон всегда был моим кумиром» Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола заявил, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон всегда был для него кумиром.

Футбол Футбол Модрич: «Во мне с детства все сомневались» По словам хорвата, в детстве не все верили в его футбольные способности.

Футбол Футбол ФИФА сообщила о рекордной телеаудитории ЧМ-2018 Как сообщается на официальном сайте ФИФА, ЧМ-2018 установил рекорд по телеаудитории: в общей сложности за играми соревнований следило 3,572 миллиарда человек.

Футбол Футбол «ПСЖ» отпустил Неймара в досрочный отпуск Форвард "ПСЖ" Неймар уже проводит отпуск в Бразилии и вернется во Францию только в январе, рапортует L'Equipe.