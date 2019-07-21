Происшествия
Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»Газета.Ru вчера в 17:31
|16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
|23′
|26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
|57′
Александр Зуев
|60′
Роман Еременко
|63′
|66′
Георгий Джикия
|67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
|73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
|80′
|84′
Зелимхан Бакаев
|87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
|87′
|88′
Фернандо
Александр Зуев
|90′+1′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
84
Гацкан
17
Норманн
26
Саплинов
7
Еременко
23
Зуев
14
Шомуродов
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
88
Ташаев
47
Зобнин
7
Гулиев
11
Фернандо
37
Мелкадзе
12
Адриано
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
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с чего всё началось
Ростовская полиция отпустила болельщиков "Спартака", задержанных после субботнего матча 2-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2). Как сообщили "СЭ" в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области, на всех задержанных были составлены административные протоколы.Спорт-Экспрессвчера в 14:40
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Полиция отпустила всех фанатов «Спартака», задержанных после матча РПЛ с «Ростовом»
RT на русскомвчера в 17:02
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
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