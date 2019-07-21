Происшествия

Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»Газета.Ru 17:31

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
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