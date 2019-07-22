Происшествия

Ростовская полиция отпустила болельщиков «Спартака»Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 14:56

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Полиция Ростова-на-Дону отпустила болельщиков столичного футбольного клуба «Спартак», которые были задержаны после матча с ФК «Ростов» на стадионе «Ростов Арена» в субботу, 20 июля. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.
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Полиция Ростова отпустила болельщиков «Спартака»

Ростовская полиция отпустила болельщиков "Спартака", задержанных после субботнего матча 2-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2). Как сообщили "СЭ" в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области, на всех задержанных были составлены административные протоколы.
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