Ростовская полиция отпустила болельщиков "Спартака", задержанных после субботнего матча 2-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2). Как сообщили "СЭ" в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области, на всех задержанных были составлены административные протоколы.

с чего всё началось

Полиция Ростова-на-Дону отпустила болельщиков столичного футбольного клуба «Спартак», которые были задержаны после матча с ФК «Ростов» на стадионе «Ростов Арена» в субботу, 20 июля. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

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