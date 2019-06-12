Экономика
Счетная палата выявила нарушения в госзакупках на 293 млрд рублейОбщая газета.RU вчера в 03:10
Счетная палата России выявила 2261 нарушение в сфере госзакупок за 2018 год. Ущерб от этих нарушений составил 293,7 млрд рублей. В аудиторском отчете говорится, что основная масса нарушений была допущена при обосновании начальной (максимальной) стоимости госконтракта.
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Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями
Коммерсантъ12 июня в 22:51
75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта
Интерфакс12 июня в 17:25
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