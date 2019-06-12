Экономика

Счетная палата выявила нарушения в госзакупках на 293 млрд рублейОбщая газета.RU вчера в 03:10

Счетная палата России выявила 2261 нарушение в сфере госзакупок за 2018 год. Ущерб от этих нарушений составил 293,7 млрд рублей. В аудиторском отчете говорится, что основная масса нарушений была допущена при обосновании начальной (максимальной) стоимости госконтракта.
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Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями

Коммерсантъ12 июня в 22:51

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

РБК12 июня в 18:20

Счетная палата нашла нарушения на 293,7 млрд рублей в сфере госзакупок

Росбалт12 июня в 17:59

Счетная палата выявила в 2018 году непубличные корпоративные закупки на 7,5 трлн рублей

ТАСС12 июня в 18:49

75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта

Интерфакс12 июня в 17:25

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Известия12 июня в 17:01

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренции

Ведомости12 июня в 17:00
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