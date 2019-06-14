Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям ДонбассаREGNUM 05:37

О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России. По их словам, процесс получения документов организован в двух пунктах выдачи паспортов, которые находятся в приграничной зоне.

с чего всё началось

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