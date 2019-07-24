Футбол
«Ростов» заплатит штраф после матча со «Спартаком»Блокнот Ростов-на-Дону 03:18
Во вторник, 23 июля, в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены решения относительно матчей второго тура Российской Премьер-лиги, в том числе и игры между «Ростовом» и «Спартаком». После этой встречи оба клуба заплатят штрафы.
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Футбольным клубам «Ростов» и «Спартак» выписали штрафы за нарушения во время матча
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