Футбол
«Ростов» вызвал на челлендж Майкла ФелпсаСпорт-Экспресс 09:30
Официальный Твиттер "Ростова" бросил вызов 23-кратному олимпийскому чемпиону, американцу Майклу Фелпсу после матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1), который нападающий Элдор Шомуродов заканчивал в синей шапочке для плавания.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия
Названы виновные в авиакатастрофе в Шереметьево
Обнародованы первые результаты расследования трагической авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.
Обновлено в 09:42
Политика
Эксперт оценил намерение Климкина предложить Зеленскому свою отставку
Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о намерении подать в отставку после вступления в должность президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 09:57
Футбол
Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде
Ранее команда Станислава Черчесова уже встречалась с Казахстаном в Астане, победив со счетом 4:-0. Перед поединком второго круга 6 сентября россияне сыграют с командой Шотландии.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
На военной базе в Латвии взорвалась мина
Один военнослужащий НАТО погиб и двое получили ранения в результате взрыва мины на латвийской военной базе в Адажи, сообщил журналистам в понедельник командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Порошенко решил повысить зарплату военным ВСУ на Донбассе
Действующий президент Украины Петр Порошенко принял решение повысить заработную плату солдатам Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Игры
Sony назвала дату выхода второго выпуска State of Play
Sony определилась с датой трансляции второго выпуска шоу State of Play. Она начнётся 10 мая в 01:00 по московскому времени.
Обновлено в 10:03
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Наталья Штурм впервые стала бабушкой
На днях 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой. Ее 29-летняя дочка Елена родила сына в клиническом госпитале «Лапино».
Обновлено в 07:08
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 09:25
Политика
СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти
Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:48
Происшествия
Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине
Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Северянка, чьи муж и дочка погибли в пожаре в Шереметьево, ранее потеряла племянницу из-за керченского стрелка
Обновлено в 04:57
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Авто
Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Общество
Объекты для уничтожения химоружия переоборудуют под утилизацию мусора
Документ предусматривает «перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I‒II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы)».
Обновлено в 10:31