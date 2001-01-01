Футбол

«Ростов» вызвал на челлендж Майкла ФелпсаСпорт-Экспресс 09:30

Официальный Твиттер "Ростова" бросил вызов 23-кратному олимпийскому чемпиону, американцу Майклу Фелпсу после матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1), который нападающий Элдор Шомуродов заканчивал в синей шапочке для плавания.
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«Ростов» бросил вызов Фелпсу

Матч ТВ09:59

«Ростов» бросил вызов Фелпсу

Sportbox.RU09:59

«Ростов» вызвал на челлендж Майкла Фелпса

Спорт-Экспресс09:30
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Происшествия

Воспоминаниями о погибшем герое-бортпроводнике поделились его друзья

Обновлено в 05:35
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия

Названы виновные в авиакатастрофе в Шереметьево

Обнародованы первые результаты расследования трагической авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.
Обновлено в 09:42
Политика

Эксперт оценил намерение Климкина предложить Зеленскому свою отставку

Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о намерении подать в отставку после вступления в должность президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 09:57
Футбол

Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде

Ранее команда Станислава Черчесова уже встречалась с Казахстаном в Астане, победив со счетом 4:-0. Перед поединком второго круга 6 сентября россияне сыграют с командой Шотландии.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

На военной базе в Латвии взорвалась мина

Один военнослужащий НАТО погиб и двое получили ранения в результате взрыва мины на латвийской военной базе в Адажи, сообщил журналистам в понедельник командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Порошенко решил повысить зарплату военным ВСУ на Донбассе

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял решение повысить заработную плату солдатам Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Игры

Sony назвала дату выхода второго выпуска State of Play

Sony определилась с датой трансляции второго выпуска шоу State of Play. Она начнётся 10 мая в 01:00 по московскому времени.
Обновлено в 10:03
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Наталья Штурм впервые стала бабушкой

На днях 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой. Ее 29-летняя дочка Елена родила сына в клиническом госпитале «Лапино».
Обновлено в 07:08
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель

Обновлено в 08:45
Происшествия

Стали известны основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 03:56
Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 09:25
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Политика

СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти

Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:48
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Происшествия

Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине

Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Северянка, чьи муж и дочка погибли в пожаре в Шереметьево, ранее потеряла племянницу из-за керченского стрелка

Обновлено в 04:57
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Авто

Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Общество

Объекты для уничтожения химоружия переоборудуют под утилизацию мусора

Документ предусматривает «перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I‒II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы)».
Обновлено в 10:31
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Эльдор Шомуродов
Узбекский футболист
Узбекистанский футболист, нападающий, игрок российского клуба «Ростов» и национальной сборной Узбекистана.
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Американский пловец
Американский пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне, многократный рекордсмен мира. Абсолютный рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр.
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