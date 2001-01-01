Футбол
«Ростов» вызвал на челлендж Майкла ФелпсаСпорт-Экспресс 09:30
Официальный Твиттер "Ростова" бросил вызов 23-кратному олимпийскому чемпиону, американцу Майклу Фелпсу после матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1), который нападающий Элдор Шомуродов заканчивал в синей шапочке для плавания.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 20:38, Ашберн
Здоровье
Эксперты назвали 5 полезных видов зелени
Эксперты назвали 5 полезных видов зелени.
Обновлено в 07:35
Наука
Иммунный фермент защищает от диабета
Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено 04 мая в 01:09
Политика
Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов
В феврале стало известно, что Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косовом.
Обновлено в 16:54
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Наталья Штурм впервые стала бабушкой
На днях 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой. Ее 29-летняя дочка Елена родила сына в клиническом госпитале «Лапино».
Обновлено в 07:08
Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в Шереметьеве
Президент России Владимир Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.
Обновлено в 08:25
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Политика
Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской дебютировала на сцене после травмы
Поклонники предполагают, что дочь Успенской полностью восстановилась после травмы, и теперь ее самочувствию ничего не угрожает.
Обновлено в 18:00
Космос
В Мадриде будет открыта библиотека в виде космического корабля
Обновлено в 20:01
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04
Общество
Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине
При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Обновлено в 15:05
Экономика
Правительство просубсидирует зеленые бонды
Первый выпуск зеленых рублевых бондов в РФ состоялся в декабре 2018 года: компания «Ресурсосбережение ХМАО» разместила на Московской бирже облигации на 1,1 млрд руб. с доходностью при размещении 9,76%.
Обновлено в 11:37
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Культура
Умерла актриса и певица Барбара Перри
Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Транспорт
Водителям посоветовали не ездить в центр Москвы
В ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр Москвы 7 мая. Об этом сообщается в твиттере организации.
Обновлено в 09:59
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес
Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Инициативная группа ученых провела целый ряд медицинских исследований, выяснив, какое количество алкоголя способно разрушить печень, а также какие методы помогут ее восстановить, сообщает «Smolnarod.ru».
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43