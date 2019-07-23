"Ростов" опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" после матча второго тура чемпионата России. После матча, который прошел в Ростове, болельщиков московской команды около 45 минут не выпускали со стадиона.

«Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака»

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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