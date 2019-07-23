У болельщиков «Ростова» и «Спартака» хорошие отношения, напомнили представители клуба. «Ростов» всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион «Ростов Арена». На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а происшедшее – абсолютный нонсенс.

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