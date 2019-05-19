«Ростов» выиграл у «Зенита» в прощальном матче КалачеваSport24.ru 13:56

«Зенит» проиграл «Ростову» в выездном матче 29-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол встречи на 67-й минуте забил Ивелин Попов с пенальти.

«Ростов» выиграл у «Зенита» в прощальном матче Калачева

Гаджеты Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Экономика Р. Гольдштейн: Льготное кредитование для малого и среднего бизнеса станет доступней Правительство РФ утвердило Постановление о правилах предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке.

Музыка Лазарев просит огласить данные голосования Грузии на «Евровидении» Конкурсант от России на "Евровидении" Сергей Лазарев заявил, что некоторые страны показали предвзятый, по его мнению, итог голосования, что его удивило.

Авто Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.

Шоу-бизнес Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.

Происшествия В Тверской области катер врезался в мост, погибли два человека Катер, на котором находилось два человека, врезался в понтонный пешеходный мост на реке Донховка в районе лодочной станиции.

Происшествия На Шпицбергене погибли двое польских ученых Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.

Хоккей Георгиев стал лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев признан лучшим игроком своей команды матча 6-го тура группового этапа ЧМ-2019 против Швейцарии (3:0). В игре против швейцарцев 23-летний Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.

Футбол Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был» Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки.

Транспорт Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару В России с понедельника вступил в силу приказ «Росавтодора», который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.

Происшествия Сильный ветер валит деревья во Владивостоке Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.

Политика Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.

Экономика Реформы в Узбекистане резко увеличили его инвестиционный потенциал Видимо, ключевым фактором, который в будущем может вновь изменить базовые параметры для ПИИ в Узбекистане, станет ожидаемая банковская реформа — кредитный рынок в стране неразвит, внутренний долг почти отсутствует, банковские нормативы (три госбанка контролируют около 50% рынка) существенно жестче, чем в ЕС и РФ.