«Ростов» второй раз в сезоне обыграл «Спартак» в РПЛSport24.ru вчера в 13:55

Победу «Ростов» вырвал на 80-й минуте. После передачи Романа Еременко, который перешел в донской клуб из «Спартака» отличился вышедший на замену Эльдор Шомуродов. «Ростов» набрал 35 очков и вышел на 6-е место в РПЛ.

«Ростов» второй раз в сезоне обыграл «Спартак» в РПЛ

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