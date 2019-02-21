Футбол

«Ростов» возьмёт Мевлю в аренду у «Зенита»Чемпионат 06:32

Защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Ростове», который возьмёт словенского игрока в аренду. Как сообщает Sport24, игрок уже провёл тренировку в составе своей бывшей команды. Второй сбор петербургский клуб проводил уже без него.
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Игрок «Зенита» Мевля тренируется с «Ростовом»

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СМИ анонсировали переход защитника «Зенита» в «Ростов»

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«Ростов» возьмёт Мевлю в аренду у «Зенита»

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«Ростов» арендует Мевлю у «Зенита», словенец уже провел тренировку с командой

Sport24.ru06:04
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Словенский футболист
Словенский футболист, защитник клуба «Зенит» и национальной сборной Словении.
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