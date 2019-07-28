Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата РоссииRostov gazeta вчера в 12:42

Арсенал (Тула) — Ростов
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Гия Григалава
10′
21′
Роман Еременко
27′
Алексей Козлов
Георгий Костадинов
37′
47′
Ивелин Попов
49′
Алексей Ионов
57′
Хорен Байрамян
Евгений Луценко
67′
67′
Ивелин Попов
Данил Глебов
70′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
Георгий Костадинов
Игорь Горбатенко
72′
Анри Хагуш
Кирилл Комбаров
76′
Александр Ломовицкий
Ламек Банда
79′
Игорь Горбатенко
80′
81′
Элдор Шомуродов
84′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Горан Чаушич
90′+4′
Следующий гол «Ростов» забил на 49-й минуте, соперник смог открыть счет на 67-й минуте. После этого команды забили еще по одному мячу. В результате игра завершилась со счетом 2:3. Она прошла в рамках чемпионата России, сейчас «Ростов» находится на пятом месте турнирной таблицы.
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