Футбол

«Ростов» уступил «Крыльям» в матче молодежного первенстваСпорт-Экспресс 08:55

В заключительном матче 5-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ростов" на своем поле уступил "Крыльям Советов" со счетом 1:3. После этого успеха "Крылья" набрали 10 очков и поднялись на третью строчку. "Ростов" с 6 очками остался на 12-м месте.
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