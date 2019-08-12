Футбол
«Ростов» уступил «Крыльям» в матче молодежного первенстваСпорт-Экспресс 08:55
В заключительном матче 5-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ростов" на своем поле уступил "Крыльям Советов" со счетом 1:3. После этого успеха "Крылья" набрали 10 очков и поднялись на третью строчку. "Ростов" с 6 очками остался на 12-м месте.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Космос
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Происшествия
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Общество
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«Зенит» хочет уволить главу скаутской службы Евменова
Как сообщил Metaratings.ru источник, близкий к ФК «Зенит», руководство клуба намерено расстаться с главой скаутской службы Антоном Евменовым.
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Жена Гафта рассказала о состоянии здоровья артиста
Народная артистка России Ольга Остроумова, являющаяся женой актёра Валентина Гафта, рассказала о состоянии здоровья мужа.
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Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
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Авто
Jaguar Land Rover будет использовать платформу BMW
BMW первой серии Предполагается, что британцы будут использовать платформу BMW для пяти моделей длиной от 4,2 до 4,6 м. На прицеле — Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque следующих поколений, возрожденный Freelander (он станет самым компактным и доступным в гамме марки), а также пара маленьких кроссоверов Jaguar — "обычный" и купеобразный.
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Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
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Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
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Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
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Политика
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Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
FAZ рассказала, как НАТО будет сдерживать Россию
По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, одной из причин, по которой Россия стала нарушать условия соглашения, является тот факт, что Китай разработал и разместил ракеты средней дальности.
Обновлено в 09:44
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Общество
19 лет назад затонула подводная лодка «Курск»
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Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A10s
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Политика
В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35
Обновлено в 08:20
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
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Финансы
ING указывает на повышенный риск укрепления доллара до 67 рублей
До конца третьего квартала ожидается повышение изменчивости курса рубля по отношению к доллару, при этом риски для диапазона 63 — 67 рублей за единицу американской валюты смещены в сторону достижения его верхней границы.
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