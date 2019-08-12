Футбол

«Ростов» уступил «Крыльям» в матче молодежного первенстваСпорт-Экспресс вчера в 08:55

В заключительном матче 5-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ростов" на своем поле уступил "Крыльям Советов" со счетом 1:3. После этого успеха "Крылья" набрали 10 очков и поднялись на третью строчку. "Ростов" с 6 очками остался на 12-м месте.
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Мега-гол через себя и креативное празднование. В Молодежном первенстве бывает круче, чем в РПЛ

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В Югре появится самый дорогой перинатальный центр страны. Стоимость долгостроя в Сургуте подскочила до 18 млрд рублей, сообщает Накануне.RU.
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Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

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Известные IT-евангелисты поделились с ipquorum.ru своим опытом и рассказали, что такое технологический евангелизм на практике и как отличается профессия в России и на Западе.
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Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
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Ремейк "Короля льва" установил рекорд и стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
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Днем в Москве от 23 до 25 градусов тепла, ночью термометры покажут от 15 до 17 градусов.
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