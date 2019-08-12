Футбол
«Ростов» уступил «Крыльям» в матче молодежного первенстваСпорт-Экспресс вчера в 08:55
В заключительном матче 5-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ростов" на своем поле уступил "Крыльям Советов" со счетом 1:3. После этого успеха "Крылья" набрали 10 очков и поднялись на третью строчку. "Ростов" с 6 очками остался на 12-м месте.
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Политика
В России указали на невозможность возобновить полеты в Грузию
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Обновлено вчера в 16:43
Политика
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Обновлено вчера в 17:15
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
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Обновлено вчера в 21:04
Политика
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Обновлено вчера в 16:27
Общество
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Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
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Общество
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Обновлено вчера в 05:47
Экономика
В Югре построят самый дорогой перинатальный центр в России
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Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено 11 августа в 01:07
Общество
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Технологии
Нетворкинг для интроверта: без чего невозможен IT-евангелизм в России
Известные IT-евангелисты поделились с ipquorum.ru своим опытом и рассказали, что такое технологический евангелизм на практике и как отличается профессия в России и на Западе.
Обновлено вчера в 07:02
Космос
Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов
Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
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Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
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Обновлено 11 августа в 21:39
Авто
Porsche представил гибридный Porsche Cayenne 2020 года
Porsche Cayenne 2020 года получил новую флагманскую модификацию с появлением Turbo S E-Hybrid.
Обновлено вчера в 23:16
Кино
«Мстители», «Ривердейл» и Тейлор Свифт получили Teen Choice Awards
Обновлено вчера в 05:36
Кино
«Король лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории
Ремейк "Короля льва" установил рекорд и стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
Обновлено в 00:44
Происшествия
СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе
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Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна
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Обновлено в 00:24
Авто
Появились шпионские снимки самого мощного BMW X7
Немецкая компания Alpina анонсировала выход продвинутого флагманского кроссовера, основой для которой стал BMW X7.
Обновлено вчера в 08:10
Общество
До 25 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются во вторник в Московском регионе
Днем в Москве от 23 до 25 градусов тепла, ночью термометры покажут от 15 до 17 градусов.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Иркутских школьников поселили в антисанитарный рязанский лагерь
Иркутских школьников поселили в антисанитарный рязанский лагерь.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 11:55
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Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44