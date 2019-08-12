Футбол

«Ростов» уступил «Крыльям» в матче молодежного первенстваСпорт-Экспресс 08:55

В заключительном матче 5-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ростов" на своем поле уступил "Крыльям Советов" со счетом 1:3. После этого успеха "Крылья" набрали 10 очков и поднялись на третью строчку. "Ростов" с 6 очками остался на 12-м месте.
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«Ростов» проиграл «Крыльям Советов» в матче молодежного первенства

Sport24.ru09:03

Молодежный и основной состав ФК «Ростов» проведет матчи с командами «Крыльев Советов»

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«Ростов» уступил «Крыльям» в матче молодежного первенства

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«Крылья» обыграли «Ростов» в молодежном первенстве

Советский спорт09:27
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В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
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В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
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