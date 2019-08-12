Футбол
«Ростов» уступил «Крыльям» в матче молодежного первенстваСпорт-Экспресс 08:55
В заключительном матче 5-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ростов" на своем поле уступил "Крыльям Советов" со счетом 1:3. После этого успеха "Крылья" набрали 10 очков и поднялись на третью строчку. "Ростов" с 6 очками остался на 12-м месте.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
Политика
Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы Крыма
Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым.
Обновлено в 06:50
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено в 12:21
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Автор хита Moto Moto умер в 33 года
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено в 02:52
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского
Обновлено в 12:30
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72
Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Общество
Минтруд подготовил законопроект о выходном для диспансеризации
Минтруд подготовил законопроект о предоставлении работающим россиянам старше 40 лет дополнительного оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».
Обновлено в 10:52
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Meizu готовит смартфон Meizu 16s Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Ожидается в Meizu 16s Pro появление четвертого датчика в основной камере и аккумулятор увеличенной емкости.
Обновлено в 06:21
Футбол
КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено в 10:56
Экономика
ЦБ хочет разрешить МФО выдавать займы наличными из касс
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, говорится в проекте указания регулятора.
Обновлено в 06:42
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20