Футбол
«Ростов» уступил «Крыльям» в матче молодежного первенстваСпорт-Экспресс 08:55
В заключительном матче 5-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ростов" на своем поле уступил "Крыльям Советов" со счетом 1:3. После этого успеха "Крылья" набрали 10 очков и поднялись на третью строчку. "Ростов" с 6 очками остался на 12-м месте.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:10, Вашингтон
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
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Происшествия
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Общество
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Политика
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Обновлено вчера в 22:47
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Авто
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Обновлено в 09:20
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Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
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Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России
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Происшествия
В Греции обнаружили две неразграбленные гробницы микенского периода
В некрополе в Аидонии в Немее обнаружили две неразграбленные гробницы камерного типа микенского периода.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Политика
Британцы запасают продукты и лекарства из-за Brexit
Каждый пятый житель Великобритании делает запасы продуктов и лекарств.
Обновлено в 13:28
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.
Обновлено в 06:45
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Общество
Опрос: россияне видят обман в уменьшении размера упаковок товаров
72% россиян указывают, что за последние пять лет объем и вес упаковок товаров уменьшились, однако цена на них сохранилась или даже увеличилась.
Обновлено в 13:34
Футбол
«Бавария» интересуется Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может переехать в Германию. Сообщается, что на 27-летнего бразильца претендует "Бавария".
Обновлено в 07:25
Политика
В США ужесточили правила выдачи грин-карт мигрантам с пособиями
"Правила препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту", — заявил исполняющий обязанности директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.
Обновлено в 11:32
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Финансы
Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41