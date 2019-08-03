Футбол

«Ростов» ушел от поражения в матче с «Уралом» в ЕкатеринбургеРБК Ростов-на-Дону 10:12

Урал — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
14′
Вараздат Ароян
20′
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
33′
44′
Антонсен Норманн
Роман Емельянов
52′
60′
Элдор Шомуродов
61′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
67′
Элдор Шомуродов
72′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
73′
Владимир Ильин
81′
Николай Димитров
Андрей Егорычев
83′
85′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Юрий Бавин
88′
В матче четвертого тура чемпионата страны команда Валерия Карпина встречалась в гостях с екатеринбургским «Уралом» и разделила очки с соперником. Поединок завершился с ничейным результатом — 2:2. При этом по ходу встречи ростовчане дважды уступали в счете хозяевам поля.
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