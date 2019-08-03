В матче четвертого тура чемпионата страны команда Валерия Карпина встречалась в гостях с екатеринбургским «Уралом» и разделила очки с соперником. Поединок завершился с ничейным результатом — 2:2. При этом по ходу встречи ростовчане дважды уступали в счете хозяевам поля.

«Ростов» ушел от поражения в матче с «Уралом» в Екатеринбурге

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