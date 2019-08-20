Футбол

«Ростов» «усадил» Карпина на мотоцикл в преддверии матча с «Рубином»Матч ТВ 07:06

«Ростов» анонсировал домашний матч 7-го тура чемпионата России с «Рубином» в социальных сетях. Клуб опубликовал «фотошопную» фотографию главного тренера команды Валерия Карпина, который возглавляет колонну мотоциклистов.
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«Ростов» «усадил» Карпина на мотоцикл в преддверии матча с «Рубином»

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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:32, Ашберн
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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