«Ростов» анонсировал домашний матч 7-го тура чемпионата России с «Рубином» в социальных сетях. Клуб опубликовал «фотошопную» фотографию главного тренера команды Валерия Карпина, который возглавляет колонну мотоциклистов.

«Ростов» «усадил» Карпина на мотоцикл в преддверии матча с «Рубином»

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