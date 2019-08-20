Футбол

«Ростов» «усадил» Карпина на мотоцикл в преддверии матча с «Рубином»Матч ТВ 07:06

«Ростов» анонсировал домашний матч 7-го тура чемпионата России с «Рубином» в социальных сетях. Клуб опубликовал «фотошопную» фотографию главного тренера команды Валерия Карпина, который возглавляет колонну мотоциклистов.
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«Ростов» потроллил Шаронова и «Рубин», изобразив Карпина в образе «металлиста-мотиватора»

Sport24.ru09:17

«Ростов» представил Карпина в образе металлиста перед матчем с «Рубином» (фото)

Советский спорт06:35

«Ростов» «усадил» Карпина на мотоцикл в преддверии матча с «Рубином»

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Реальное время07:59

«Ростов» изобразил Карпина байкером. Фото

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«Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры». «Ростов» анонсировал матч с «Рубном» Карпиным на мотоцикле (ФОТО)

ProstoProSport08:10

«Ростов» «усадил» Карпина на мотоцикл в преддверии матча с «Рубином»

Sportbox.RU07:06
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Армия и оружие

Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе

Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
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Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

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Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

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Транспорт

«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
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Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

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Общество

«Газпром» благоустроит набережную у «Лахта Центра» за три года

Срок строительства и аренды земельного участка составит три года.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом

Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 09:41
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Обновлено в 05:57
Хоккей

Ничушкин стал игроком «Колорадо»

Обновлено вчера в 16:24
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

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Экономика

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Новейший Су-57Э покажут на выставке «МАКС-2019»

«На «МАКС-2019» российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет - многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ», - сказано в сообщении «Рособоронэкспорта».
Обновлено вчера в 00:53
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»

Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
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Шоу-бизнес

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Дональд Трамп стал дедушкой уже в десятый раз. Пятерых внуков ему подарил младший сын.
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Происшествия

В Ульяновской области изъяли из оборота отравленное подсолнечное масло

Правоохранительные органы изъяли большую часть партии подсолнечного масла кустарного производства, которое, предположительно, стало причиной массового отравления и смерти нескольких человек в Ульяновской и Самарской областях.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

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Обновлено в 01:59
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Макрон по-русски написал о России

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Общество

В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах

Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
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Происшествия

СПЧ попросил Колокольцева, Золотова и Бастрыкина проверить задержания митингующих в Москве

Совет по правам человека при президенте попросил руководителей МВД, Росгвардии и Следственного комитета проверить данные о неправомерном применении силы к участникам протестных акций в Москве 27 июля, 3 и 10 августа.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
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В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера.
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Кино

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Обновлено в 08:55
Наука

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По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».
Обновлено в 07:32
Энергетика

Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля

Украинская компания ДТЭК Рината Ахметова для прохождения предстоящего отопительного периода заключила контракт на поставку более 300 тыс. тонн угля из Колумбии.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская поделилась фотографией своих сыновей

Кадр сделан в Ленинградской области. Елизавета Боярская поделилась с поклонниками новым снимком своих сыновей.
Обновлено в 05:26
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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