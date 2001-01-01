Футбол

«Ростов» «усадил» Карпина на мотоцикл в преддверии матча с «Рубином»Матч ТВ 07:06

«Ростов» анонсировал домашний матч 7-го тура чемпионата России с «Рубином» в социальных сетях. Клуб опубликовал «фотошопную» фотографию главного тренера команды Валерия Карпина, который возглавляет колонну мотоциклистов.
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«Ростов» изобразил Карпина байкером. Фото

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«Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры». «Ростов» анонсировал матч с «Рубном» Карпиным на мотоцикле (ФОТО)

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«Ростов» «усадил» Карпина на мотоцикл в преддверии матча с «Рубином»

Матч ТВ07:06

«Ростов» «усадил» Карпина на мотоцикл в преддверии матча с «Рубином»

Sportbox.RU07:06
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Испанская бригада арбитров рассудит «Брагу» и «Спартак»

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Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Биньямином Нетаньяху призвал признать Израиль "голодомор" 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.
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Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.
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Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

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В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
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В ЦБ РФ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

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Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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