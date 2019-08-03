Футбол
Урал — Ростов 2:2Газета.Ru вчера в 08:52
Андрей Панюков
|14′
Вараздат Ароян
|20′
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
|33′
|44′
Антонсен Норманн
Роман Емельянов
|52′
|60′
Элдор Шомуродов
|61′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|67′
Элдор Шомуродов
|72′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
|73′
Владимир Ильин
|81′
Николай Димитров
Андрей Егорычев
|83′
|85′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Юрий Бавин
|88′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
27
Меркулов
44
Егорычев
57
Фидлер
10
Бикфалви
6
Аугустыняк
14
Бавин
11
Ильин
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
9
Сигурдарсон
17
Норманн
7
Еременко
8
Попов
26
Саплинов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
3 августа прошел матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и "Ростовом". Команды встретились на стадионе "Екатеринбург Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Идеальный разогрев дерби: гол через себя, гениальный Еременко и камбэк «Ростова»
Sport24.ruвчера в 09:15
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Происшествия
Более 1,5 млн рублей похитили из квартиры на юге Москвы
"Накануне в полицию обратилась безработная 1963 года рождения, которая заявила, что злоумышленник похитил из квартиры на ул. Высокой, где она проживает, документы на ее имя и принадлежащие ей деньги в сумме $26 тыс. Материальный ущерб составил около 1 млн 659 тыс. 680 руб.", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:41
Политика
Собянин: организаторы митинга хотели «втянуть» москвичей в беспорядки
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что организаторы несанкционированной акции хотели «втянуть» участников митинга в беспорядки.
Обновлено в 03:03
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
В американском штате Огайо произошла стрельба
Обновлено в 02:51
Происшествия
В США пастор изгонял из прихожан демонов оральным сексом
В Нью-Джерси (США) пастор практиковал экзорцизм, изгоняя из прихожан демонов при помощи орального секса.
Обновлено в 03:05
Футбол
Гендиректор ФК «Зенит» назвал пропущенный мяч в матче с «Краснодаром» недоразумением
"Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Гости открыли счет благодаря автоголу защитника питерцев Дугласа Сантоса на 80-й минуте игры, но сине-бело-голубые ушли от поражения благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Происшествия
«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек
На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Малком оценил свой дебют за «Зенит» и уровень чемпионата России
Новичок «Зенита» Малком поделился своими впечатлениями от первого матча за команду.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Британии влюбленная пара занялась сексом на глазах у прохожих
В Халле (Британия) влюбленная молодая пара занялась сексом прямо на глазах у изумленных прохожих.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поприветствовала Петербург в нижнем белье
Ольга Бузова поприветствовала свой родной Петербург, выйдя на балкон в сексуальном кружевном белье, после чего разместила фото оттуда в своем любимом Instagram.
Обновлено вчера в 12:09
Гаджеты
Обновление Windows 10 превращает ноутбуки Dell в «кирпичи»
Пользователи Reddit столкнулись с тем, что обновление 1903 превращает ноутбуки Dell в бесполезные «кирпичи».
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом алкозависимых пациентов
Названы регионы — лидеры по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя).
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук в бикини заинтересовала чаек на пляже
Юлия Ковальчук, исполнительница из РФ, прославившаяся в составе группы "Блестящие", в настоящее время отдыхает на морском курорте и почти ежедневно публикует новые фото с отпуска.
Обновлено в 02:22
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Футбол
«Меня охраняли 24 часа в сутки». Эвра рассказал о конфликте с Суаресом
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заявил, что никогда не испытывал ненависти к экс-форварду «Ливерпуля» Луису Суаресу, который восемь лет назад назвал его «негром» в очной встрече команд на «Энфилде».
Обновлено в 02:20
Общество
В России уменьшилась площадь лесных пожаров на 171 га
Обновлено в 03:59
Общество
В приамурском селе началась эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы
В селе Усть-Ивановка Амурской области началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы на реке Зея.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Пять человек попали в больницы в ходе оппозиционной акции в Москве
Пять человек было госпитализировано в ходе несогласованной акции, которая прошла накануне в столице.
Обновлено в 03:43
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
В Болгарии загорелся автобус с детьми
В Болгарии в субботу, 3 августа днем во время движения загорелся автобус с детьми из Молдавии.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала фигуру в купальнике без фотошопа
Назло всем бодишеймерам певица показала себя в совершенно естественной позе — так, как выглядит большинство девушек на пляже.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Российский футболист продолжит карьеру в Армении
Обновлено в 03:49
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45