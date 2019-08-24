«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 7-го тура первенства России среди молодежных команд. После этой встречи ростовчане набрали 10 очков и переместились на 10-е место в турнирной таблице. Казанцы с 4 очками занимают 14-ю строчку.

«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» в матче молодежных команд

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