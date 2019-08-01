В Ростове-на-Дону состоится товарищеский матч между «Ростовом» и сборной Сирии. Как сообщает «RT на русском», игра пройдёт 8 сентября на стадионе «Олимп-2» (начало — в 18:00 мск). Сборная Сирии прибудет в Ростов-на-Дону по приглашению клуба.

Политика Лукашенко предложил США начать с чистого листа Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Игры Capcom готовит новую игру во вселенной Resident Evil Capcom объявила дату анонса нового проекта Project Resistance по ужастику Resident Evil. Тизер игры разработчики покажут 9 сентября.

Политика Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Политика Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Происшествия В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".

Политика Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.

Шоу-бизнес Ксения Бородина и Наталья Пушкина прокомментировали свою ссору Как оказалось, Бородина и Пушкина крупно поругались, а поводом для ссоры стали отзывы Натальи о дочерях Ксении, которые та публиковала на страничке Бородиной в социальной сети Instagram.

Шоу-бизнес Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.

Футбол «Зенит» готовится к «дерби всея Руси» Зенитовцы подходят к матчу, который уже давно принято называть «битвой двух столиц» и «дерби всея Руси», не в лучшем состоянии.

Политика Коломойский предложил снять часть санкций против России Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор.нет» предложил снять часть санкций против России.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Телеведущий извинился за слова о связях Трампа с «русскими олигархами» Ведущий американского кабельного телеканала MSNBC Лоуренс О'Доннелл заявил, что допустил ошибку, когда сослался на неизвестный источник в новостном сюжете и сообщил о связях президента США Дональд Трамп с "русскими олигархами".

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Космос Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Политика Путин уволил главу Управления информационного обеспечения президента Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ Сергея Осипова, сообщается на портале правовой информации.

Здоровье Главврачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от работы Главных врачей двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от должностей на время проверки.

Политика Партия Зеленского обвинила Порошенко в подготовке госпереворота Первый день заседания новой Верховной рады ознаменовался рядом скандалов, но лучшие из них связаны с именем бывшего президента страны Петра Порошенко.

Политика Олега Сенцова этапировали в Москву Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Гаджеты Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.

Театры Актеры МХАТа выразили недовольство работой нового худрука Поводом для обращения стало недовольство артистов работой нового художественного руководителя, назначенного министерством.

Политика Зеленский внес в Раду кандидатуры главы СБУ и генпрокурора Сайт Верховной рады Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.

Автоспорт Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой Из-за вызова в Бельгию Маркус пропустит этап IndyCar в Портленде. В составе Schmidt Peterson Motorsports его заменит Конор Дэли.

Происшествия В тюменской 19-этажке взорвался газ Хлопок произошёл 29 августа на девятом этаже 19-этажки, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.