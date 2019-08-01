Футбол
Чемпионат«Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии
В Ростове-на-Дону состоится товарищеский матч между «Ростовом» и сборной Сирии. Как сообщает «RT на русском», игра пройдёт 8 сентября на стадионе «Олимп-2» (начало — в 18:00 мск). Сборная Сирии прибудет в Ростов-на-Дону по приглашению клуба.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
Политика
Лукашенко предложил США начать с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.
Lenta.ru 08:39
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Игры
Capcom готовит новую игру во вселенной Resident Evil
Capcom объявила дату анонса нового проекта Project Resistance по ужастику Resident Evil. Тизер игры разработчики покажут 9 сентября.
News.ru 06:30
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Происшествия
В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку
В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Политика
Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко
В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.
URA.Ru 07:46
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Наталья Пушкина прокомментировали свою ссору
Как оказалось, Бородина и Пушкина крупно поругались, а поводом для ссоры стали отзывы Натальи о дочерях Ксении, которые та публиковала на страничке Бородиной в социальной сети Instagram.
Bimru.ru 02:54
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Футбол
«Зенит» готовится к «дерби всея Руси»
Зенитовцы подходят к матчу, который уже давно принято называть «битвой двух столиц» и «дерби всея Руси», не в лучшем состоянии.
Петербургский дневник вчера в 23:45
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций против России
Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор.нет» предложил снять часть санкций против России.
Rambler News Service вчера в 07:42
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия вчера в 04:55
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Телеведущий извинился за слова о связях Трампа с «русскими олигархами»
Ведущий американского кабельного телеканала MSNBC Лоуренс О'Доннелл заявил, что допустил ошибку, когда сослался на неизвестный источник в новостном сюжете и сообщил о связях президента США Дональд Трамп с "русскими олигархами".
Московский Комсомолец вчера в 19:19
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 08:29
Политика
Путин уволил главу Управления информационного обеспечения президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ Сергея Осипова, сообщается на портале правовой информации.
Московский Комсомолец 08:23
Здоровье
Главврачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от работы
Главных врачей двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от должностей на время проверки.
Газета.Ru 06:28
Политика
Партия Зеленского обвинила Порошенко в подготовке госпереворота
Первый день заседания новой Верховной рады ознаменовался рядом скандалов, но лучшие из них связаны с именем бывшего президента страны Петра Порошенко.
Утро.ru 08:51
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Российская газета 04:32
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Театры
Актеры МХАТа выразили недовольство работой нового худрука
Поводом для обращения стало недовольство артистов работой нового художественного руководителя, назначенного министерством.
Наша версия 08:10
Политика
Зеленский внес в Раду кандидатуры главы СБУ и генпрокурора
Сайт Верховной рады Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.
Московский Комсомолец 08:01
Автоспорт
Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой
Из-за вызова в Бельгию Маркус пропустит этап IndyCar в Портленде. В составе Schmidt Peterson Motorsports его заменит Конор Дэли.
Чемпионат 07:51
Происшествия
В тюменской 19-этажке взорвался газ
Хлопок произошёл 29 августа на девятом этаже 19-этажки, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
REGNUM 09:03
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина: «Муж даже памперсы научился менять»
Шубская отмечает поразительное внешнее сходство между сыном и мужем. А родители Овечкина надеются увидеть в нем и будущую звезду хоккея.
StarHit.ru вчера в 22:00