Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии

В Ростове-на-Дону состоится товарищеский матч между «Ростовом» и сборной Сирии. Как сообщает «RT на русском», игра пройдёт 8 сентября на стадионе «Олимп-2» (начало — в 18:00 мск). Сборная Сирии прибудет в Ростов-на-Дону по приглашению клуба.
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«Ростов» проведет товарищеский матч со сборной Сирии

Sportbox.RU08:24

«Ростов» в сентябре сыграет товарищеский матч со сборной Сирии

Soccer.ru09:01

«Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии

Чемпионат08:39

«Ростов» проведет товарищеский матч со сборной Сирии

Матч ТВ08:24

«Ростов» проведет товарищеский матч со сборной Сирии

Спорт-Экспресс08:31

«Ростов» проведёт товарищеский матч со сборной Сирии по футболу

RT на русском08:12
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«Зенит» готовится к «дерби всея Руси»

Зенитовцы подходят к матчу, который уже давно принято называть «битвой двух столиц» и «дерби всея Руси», не в лучшем состоянии.
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Коломойский предложил снять часть санкций против России

Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор.нет» предложил снять часть санкций против России.
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Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

Известия вчера в 04:55
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

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Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
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Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует

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Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ Сергея Осипова, сообщается на портале правовой информации.
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Главврачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от работы

Главных врачей двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от должностей на время проверки.
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Первый день заседания новой Верховной рады ознаменовался рядом скандалов, но лучшие из них связаны с именем бывшего президента страны Петра Порошенко.
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Олега Сенцова этапировали в Москву

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.
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Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену

Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
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Москва вошла в число 40 лучших городов мира по безопасности

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Актеры МХАТа выразили недовольство работой нового худрука

Поводом для обращения стало недовольство артистов работой нового художественного руководителя, назначенного министерством.
Наша версия 08:10
Политика

Зеленский внес в Раду кандидатуры главы СБУ и генпрокурора

Сайт Верховной рады Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.
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Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой

Из-за вызова в Бельгию Маркус пропустит этап IndyCar в Портленде. В составе Schmidt Peterson Motorsports его заменит Конор Дэли.
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Отец умершей в Турции россиянки считает, что у дочери вырезали органы

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Жена Александра Овечкина: «Муж даже памперсы научился менять»

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