Футбол
«Ростов» сыграет со «Спартаком» в синей формеМатч ТВ 04:58
«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура РПЛ. Хозяева поля выйдут на встречу в синей форме, а гости — в белой.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Политика
США и Бразилия призвали Россию отказаться от поддержки Мадуро
Госсекретарь США Майк Помпео совместно с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу призвали Россию, Китай и Кубу отказаться от поддержки в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 04:16
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Назван топ-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 01:30
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Культура
«Дни Александра Блока» пройдут весной в Петербурге
В Петербурге пройдет фестиваль «Дни Александра Блока», посвящённый жизни и творчеству известного русского поэта Серебряного века Александра Блока.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Динамо» – «Краснодар»: Турбин не разглядел игру рукой
На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Дакоту заподозрили в проблемах с наркотиками
Риту Дакоту заподозрили в пристрастии к наркотикам. Поводом стала фотография, опубликованная певицей в Instagram.
Обновлено в 07:22
Автоспорт
Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн
Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в обмане
Обновлено в 07:00
Общество
Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов
Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Экономика
Набиуллина считает, что пик инфляции в России уже пройден
Пик инфляции в России, скорее всего, уже пройден, ЦБ РФ может пересмотреть прогноз по инфляции по мере получения новых данных, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Политика
Порошенко пообещал «сделать всё» для дебатов с Зеленским
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «сделает всё» для проведения дебатов с участием кандидата на пост главы украинского государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Родителям Матвея из Рубцовска требуется разрешение на ввоз лекарства
Отец 11-месячного Матвея из Рубцовска, страдающего редким и тяжелым заболеванием, опубликовал видеообращение с просьбой о помощи.
Обновлено в 07:27
Спорт
Туктамышева победила в произвольной программе на командном Кубке мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева победила в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами
Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.
Обновлено в 05:39
Футбол
Рейнгольд: «Ростов» не будет церемониться со «Спартаком»
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и «Ростовом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 05:50