Футбол

«Ростов» сыграет со «Спартаком» в синей формеМатч ТВ 04:58

Ростов — Спартак
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура РПЛ. Хозяева поля выйдут на встречу в синей форме, а гости — в белой.
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Железный трон и рыцари перед стадионом «Ростов Арена». Фото

Спорт-Экспресс09:47

«Игра близко» - «Спартак» и «Ростов» показали формы на матч

Soccer.ru04:46

«Ростов» сыграет со «Спартаком» в синей форме

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Мантия Ночного дозора: ФК «Ростов» показал форму для предстоящего матча со «Спартаком»

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Sport24.ru04:42

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Бомбардир.ру05:17
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