«Ростов» сыграет со «Спартаком» в синей формеМатч ТВ 04:58

«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура РПЛ. Хозяева поля выйдут на встречу в синей форме, а гости — в белой.

«Ростов» сыграет со «Спартаком» в синей форме

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