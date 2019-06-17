Футбол

«Ростов» сыграет с «Ганновером» на сборе в АвстрииРИА Новости 15:05

"Ростов" с 26 июня по 3 июля примет участие в товарищеском турнире с участием российских клубов: "Спартак" (игра 26 июня), "Краснодар" (30 июня) и ЦСКА (3 июля). Затем 6 или 7 июля ростовская команда встретится с "Ганновером", который по итогам прошедшего сезона покинул бундеслигу.
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«Ростов» сыграет с «Ганновером» на сборе в Австрии

Sport24.ru15:56

«Ростов» сыграет на сборе в Австрии с «Ганновером» и «Спартаком»

Sport.ru16:30

Расписание контрольных игр на сборе в Австрии

ФК Ростов12:04

«Ростов» проведет контрольную встречу с «Ганновером» в Австрии

Sportbox.RU15:50

«Ростов» сыграет с «Ганновером»

Спорт-Экспресс15:29

«Ростов» сыграет с «Ганновером» на сборе в Австрии

РИА Новости15:05

«Ростов» проведет контрольную встречу с «Ганновером» в Австрии

Матч ТВ15:50
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:35, Вашингтон
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