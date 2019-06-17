Футбол
«Ростов» сыграет с «Ганновером» на сборе в АвстрииРИА Новости 15:05
"Ростов" с 26 июня по 3 июля примет участие в товарищеском турнире с участием российских клубов: "Спартак" (игра 26 июня), "Краснодар" (30 июня) и ЦСКА (3 июля). Затем 6 или 7 июля ростовская команда встретится с "Ганновером", который по итогам прошедшего сезона покинул бундеслигу.
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