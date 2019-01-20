Футбол
«Ростов» согласился продать защитника Ингасона в ПАОКSport24.ru 06:21
Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон в ближайшие дни станет игроком ПАОК. По информации to10.gr, греческий клуб уже согласовал с ростовчанами трансфер 25-летнего исландца, а самому футболисту дали указание готовиться к переезду.
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Футбол
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Переход Акуньи в «Зенит» может пройти на следующей неделе
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Гаттузо: «Игуаин не сыграет с „Дженоа“ не из-за перехода в „Челси“»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо объяснил, почему он не включил Гонсало Игуаина в заявку на предстоящий матч 20-го тура чемпионата Италии с «Дженоа».
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