Футбол

«Ростов» согласился продать защитника Ингасона в ПАОКSport24.ru 06:21

Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон в ближайшие дни станет игроком ПАОК. По информации to10.gr, греческий клуб уже согласовал с ростовчанами трансфер 25-летнего исландца, а самому футболисту дали указание готовиться к переезду.
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Спортивный директор ПАОК: «Пока информация о переходе Ингасона — слухи»

Матч ТВ08:59

ПАОК: «Пока информация о переходе Ингасона — слухи»

Sport24.ru08:04

Ингасон может перейти в ПАОК

Советский спорт06:57

Защитник «Ростова» Игнасон может перейти в ПАОК

Спорт-Экспресс06:43

Источник: защитник «Ростова» Ингасон перейдёт в ПАОК

Чемпионат06:38

Ингасон близок к переходу в ПАОК

Soccer.ru05:44

To10.gr: защитник «Ростова» Ингасон перейдет в ПАОК. Клубы согласовали сделку

Sports.ru05:15
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«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче АПЛ

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Игрок «Аталанты» сделал покер в Серии A впервые за 67 лет

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Главный тренер футбольного клуба «Монако» Тьерри Анри остался недоволен работой системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче его клуба с командой «Страсбург», которую его подопечные проиграли с крупным счетом.
Обновлено вчера в 23:59
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Нападающий «Чертаново» Пиняев отправился на стажировку в «МЮ»

14-летний нападающий Сергей Пиняев из академии «Чертаново», считающийся одним из самых перспективных игроков своего возраста в России, отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 07:13
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«Барселона» интересуется экс-форвардом «Вильярреала»

«Барселона» проявляет интерес к экс-форварду «Вильярреала» Седрику Бакамбу. Сейчас 27-летний форвард выступает в Китае за «Бэйцзин Гоань».
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У Верратти диагностировано растяжение связок голеностопного сустава

В результате медицинского обследования у 26-летнего футболиста было выявлено растяжение связок голеностопного сустава левой ноги без каких-либо других повреждений.
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Вьетнам обыграл Иорданию и стал первым четвертьфиналистом Кубка Азии

На Кубке Азии определился первый четвертьфиналист турнира. Сборная Вьетнама встречалась с Иорданией и добилась победы в серии пенальти.
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Модрич заявил о намерении остаться в «Реале»

Полузащитник "Реала" Лука Модич прокомментировал будущее в мадридском клубе.
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» на следующей неделе может официально оформить переход левого полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи, сообщает sports.ru.
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Гаттузо: «Игуаин не сыграет с „Дженоа“ не из-за перехода в „Челси“»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо объяснил, почему он не включил Гонсало Игуаина в заявку на предстоящий матч 20-го тура чемпионата Италии с «Дженоа».
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Сверрир Ингасон
Исландский футболист
Исландский футболист, защитник клуба «Ростов» и национальной сборной Исландии.
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