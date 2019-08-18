Футбол
«Ростов» разгромил «Уфу» в молодежном первенстве РоссииREGNUM 04:26
Футбольный клуб «Ростов» нанес разгромное поражение команде «Уфа» в матче 6-го тура молодежного первенства России по футболу. Игра состоялась на поле уфимского стадиона «Нефтяник» и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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