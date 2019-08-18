Футбольный клуб «Ростов» нанес разгромное поражение команде «Уфа» в матче 6-го тура молодежного первенства России по футболу. Игра состоялась на поле уфимского стадиона «Нефтяник» и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Авто Представлен уникальный 638-сильный Hudson Coupe На автомобильной неделе в Монтерее различные компании представили свои удивительные автомобили, большинство из которых сияют своей безупречностью.

Шоу-бизнес Роза Сябитова вступилась за дочь после критики со стороны хейтеров Роза Сябитова решила вступиться за дочь Ксению после критики в адрес девушки со стороны хейтеров.

Экономика Повышение пенсионного возраста это только начало По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.

Единоборства Нейт Диас победил Энтони Петтиса решением судей В третьем раунде Диас донес несколько точных ударов коленями в голову из клинча, и Петтис был близок к досрочному поражению, но сумел выстоять.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.

Политика Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Общество Сызрань посетит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий В нашем городе митрополит отслужит праздничную литургию.В понедельник, 19 августа, православные отметят Преображение Господне, или, как его еще называют «Яблочный Спас».

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Путешествия Составлен топ-10 российских курортов для отдыха с детьми в сентябре В список вошли крымские и краснодарские города Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 курортов на черноморском побережье России популярных у туристов с детьми в сентябре.

Политика Завершились пятые Армейские международные игры Пятые Армейские международные игры закрываются в субботу.

Шоу-бизнес Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы, пишет The Sun.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Транспорт Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.

Армия и оружие В Газе 77 палестинцев пострадали в ходе столкновений с армией Израиля «77 палестинцев получили ранения боевыми и резиновыми пулями, десятки пострадали от удушья в результате подавления израильскими оккупантами «Марша возвращения» неподалёку от границ Газы», — заявили в Минздраве.

Политика Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства Украина теряет главные признаки государства — население и территорию, считает постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Футбол Гендиректор «Зенита» прокомментировал слова Дзюбы об арбитрах Форвард после матча 6-го тура Российской премьер-лиги с грозненским "Ахматом" раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.

Политика В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.

Происшествия Мужчина чудом выжил после удара молнии Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» NVIDIA за последний год потеряла около половины прибыли. Со слов главы компании Дженсена Хуанга, покупать бюджетную видеокарту – безумие.

Происшествия Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321 Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".