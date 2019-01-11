Футбол
«Ростов» расторг контракт с футболистом Юсуповым
«Ростов» расторг контракт с футболистом ЮсуповымТАСС08:12
Футбольный клуб "Ростов" расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды. О том, где продолжит карьеру 29-летний игрок, не сообщается.
ТАСС08:12
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