Футбол

«Ростов» расторг контракт с футболистом Юсуповым
ТАСС
08:12

Футбольный клуб "Ростов" расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды. О том, где продолжит карьеру 29-летний игрок, не сообщается.
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