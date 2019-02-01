Футбол

«Ростов» расторг контракт с МайеромЧемпионат 02:36

«Ростов» объявил о расторжении контракта с 26-летним полузащитником Жаном Майером по обоюдному согласию сторон. Словенский футболист выступал за ростовскую команду с лета 2017 года, когда подписал соглашение по схеме 3+1.
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Жан Майер покинул «Ростов»

Спорт-Экспресс02:31

«Ростов» расторг контракт с полузащитником Майером

Sportbox.RU02:41

«Ростов» расторг контракт с полузащитником Майером

Матч ТВ02:41

«Ростов» расторг контракт с Майером

Чемпионат02:36

«Ростов» объявил о расторжении контракта с Майером

Советский спорт03:01

«Ростов» расстался со словенским полузащитником Жаном Майером

Sport24.ru02:19

«Ростов» расторг контракт с Маером

Sports.ru02:41
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Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Общество

Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей

Google оплатил штраф в 500 тысяч рублей, который назначил Роскомнадзор за отказ компании от фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Кизляре загорелся торговый центр

Трехэтажный торговый комплекс горит в пятницу в центре дагестанского Кизляра, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.
Обновлено в 00:30
Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Авто

Новый седан Subaru Legacy получит тачскрин в стиле Tesla

Компания Subaru уже на следующей неделе, 7 февраля, на мотор-шоу в Чикаго представит новое поколение седана Legacy.
Обновлено в 01:12
Транспорт

Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году

"Сегодня горожанам доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года число автомобилей составит не менее 20 тысяч", - рассказал Максим Ликсутов.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

Обновлено вчера в 05:27
Армия и оружие

Военные пробили протоку в обвале на реке Бурея

Военнослужащие сводного отряда Минобороны пробили протоку в обвале скальных пород на Бурейском водохранилище, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 00:20
Экономика

Венесуэла собирается продать 15 тонн золота ОАЭ

Центробанк Венесуэлы готовит к продаже 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам. Взамен Каракас рассчитывает получить евро наличными.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

«Яндекс.Еда» сделала доставку платной

По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Похищенную картину Куинджи не вернут на выставку в Третьяковку

На записи, обнародованной МВД, видно, как около картины некоторое время стоял мужчина, который затем снял ее со стены и унес на глазах у других посетителей выставки.
Обновлено 28 января в 06:56
Экономика

В России с 1 февраля проиндексирован ряд социальных выплат

В России с сегодняшнего дня размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова

Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

СК возбудил дело после гибели россиянина в украинской колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели россиянина в украинской колонии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 01:35
Авто

Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Гаджеты

Puma представила кроссовки с автошнуровкой

Обновлено вчера в 13:11
Финансы

Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях

Последний раз Сбербанк повышал ставки по всей линейке рублевых вкладов в октябре прошлого года — на 0,15–0,5 процентного пункта.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В байк-центре «Ночных волков» произошел пожар

Обновлено в 02:32
Гаджеты

В Сети опубликовали рендеры смартфона Samsung Galaxy S10+

Обновлено в 02:08
Происшествия

СКР предъявил окончательное обвинение двум участникам «Нового величия»

Следственный комитет России (СКР) предъявил участнице сообщества «Новое величие» 18-летней Анне Павликовой обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 УК РФ), сообщила ТАСС ее адвокат Ольга Карлова.
Обновлено в 01:49
Экономика

Россияне увеличили траты на АЗС и питание

Россияне стали тратить больше на АЗС, в супермаркетах и заведениях общепита.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Названы ТОП-10 автомобилей с самой качественной акустикой

Обновлено в 02:04
Политика

Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России

Смена власти в Венесуэле окажется выгодна крупнейшим кредиторам латиноамериканской страны — Китаю и России.
Обновлено вчера в 22:51
Общество

Самая «взрослая» жительница России умерла в Чечне

В Чечне скончалась самая старшая жительница России Кока Истамбулова. Ей недавно исполнилось 130 лет.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В саратовской колонии 200 осужденных устроили беспорядки

Обновлено в 02:13
Происшествия

Ледяная глыба упала на голову девушки в Петербурге

В Санкт-Петербурге госпитализировали 25-летнюю девушку, на которую с крыши дома упала ледяная глыба.
Обновлено в 03:00
Транспорт

«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Технологии

Пользователи пожаловались на проблемы в работе YouTube

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе YouTube наблюдаются по всему миру, в том числе в России, США и ряде европейских стран, а также в Японии и Бразилии.
Обновлено вчера в 23:16
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Жан Майер
Словенский футболист
Словенский футболист, полузащитник клуба «Ростов» и сборной Словении.
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